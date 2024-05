Madagascar: Coupe africaine des femmes - Les Sud-africaines écrasent les Camerounaises

Une démonstration de force et une belle maîtrise des Sud-africaines. Le premier match d'ouverture de la Coupe Africaine des Femmes 2024, qui se joue actuellement sur le terrain du stade Makis Andohatapenaka, à Antananarivo, a vu la victoire de l'Afrique du Sud sur le score de 55-0 face aux joueuses du Cameroun, samedi.

C'était une leçon de rugby qui a montré que les Sud-africaines restent les leaders en Afrique. Pour rivaliser contre elles, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les Camerounaises ont appris une leçon qu'elles ne vont pas oublier de sitôt.

Face à la suprématie sud-africaine, les Camerounaises ont réussi à tenir tête durant les douze premières minutes, une période d'observation que les joueuses de l'Afrique du Sud ont utilisée pour peaufiner leur stratégie. Une fois cette période terminée, les Sud-africaines ont pris l'offensive.

Basées sur leur style de jeu, qui consiste à botter en touche et à former une mêlée après la réception de la balle, les Sud-africaines ont eu du mal à franchir la défense camerounaise. Cette dernière a réussi à tenir bon malgré les assauts répétés des Sud-africaines.

Une déroute

Le match a été interrompu à la 13e minute suite à la blessure d'une joueuse sud-africaine, évacuée du terrain sur une civière. Après la reprise, les Sud-africaines ont trouvé la faille et ont ouvert le score avec le premier essai de la joueuse numéro 12, portant le score à 7-0.

Le sort s'est acharné sur les Sud-africaines, car la numéro 22 s'est de nouveau blessée et a dû quitter le terrain sur une civière à la 22e minute. Les deux nouvelles recrues ont apporté un plus pour l'Afrique du Sud qui a immédiatement marqué deux essais de plus pour mener 19-0 à la fin de la première mi-temps.

La deuxième mi-temps a débuté à 14 heures et 8 minutes. Les Sud-africaines ont intensifié leur jeu et en l'espace de 20 minutes, elles ont inscrit quatre essais, aux 44e, 49e, 54e et 58e minutes, portant le score à 43-0.

Les Camerounaises ont tout tenté pour marquer au moins un essai et sauver l'honneur, mais elles n'ont pas réussi à percer la défense hermétique des Sud-Africaines. Les Boks version féminine ont continué sur leur lancée, inscrivant deux nouveaux essais à la 64e et à la 70e minute, portant le score à 55-0.

Avec un sursaut d'orgueil à la 75e minute, les Camerounaises ont approché pour la première fois l'en-but sud-africain, mais elles n'ont pas réussi à aplatir suite à une faute. Elles ont perdu la balle. La domination sud-africaine s'est transformée en déroute pour les Camerounaises, qui n'ont pas réussi à marquer le moindre point. Le coup de sifflet final a retenti et les Sud-africaines ont botté en touche. Fin de la partie.