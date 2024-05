Madagascar: Rallye de Castine / Clio Trophy - Belle victoire de Mika, Faniry troisième

Les Rasoamaromaka ont brillé au Rallye Castine, comptant pour la deuxième manche du championnat de France terre. Mika remporte la victoire tandis que Faniry termine troisième.

Les frères Mika et Faniry Rasoamaromaka ont tous deux atteint le podium et ont savouré leur victoire au 24e Rallye Castine, terre d'Occitanie. Ce rallye, comptant pour la deuxième manche du championnat de France de rallye terre, s'est déroulé samedi et dimanche. Mika, accompagné de Bastien Pouget sur une Renault Clio Rally 5, a terminé en tête avec un temps cumulé de 1:41:40,4, à l'issue des douze épreuves spéciales totalisant 138,4 km, avec 414,28 km de liaisons.

« C'est un vrai bonheur. Nous sommes contents. Nous avons bien travaillé avant le rallye. Nous avons dominé et avons pu gérer l'écart. Nous avons roulé en suivant les notes. Nous n'avons pris aucun risque. Nous avons essayé de gérer notre avance par rapport au deuxième... », a déclaré Mika Rasoamaromaka sur le podium à l'arrivée. L'équipage vainqueur du Rallye Terre des Causses, composé de Pellerey Tom et Hervé Faucher, se trouve en seconde position (+54,00). Et le duo Faniry Rasoamaromaka-François Heer complète le podium (+56,6).

« Nous sommes très contents. Nous avons pu bien rouler malgré les conditions boueuses, et malgré la pénalisation de dix secondes d'hier (samedi). Nous préparons déjà le Rallye de Corse et visons le doublé », a souligné de son côté Faniry Rasoamaromaka.

%

Défi

Faniry a encore attaqué à l'approche de la fin de la deuxième journée d'hier et a réalisé un scratch à la douzième spéciale Saint-Laurent les Tours 2 (4,53 km). Son frère n'a fait que gérer et a fini sixième. Mika a également remporté la deuxième place dans la catégorie des deux roues motrices.

À la fin de la première journée, à mi-parcours, Mika occupait déjà la pole position devant son jumeau avec un écart de +52,3. Pellerey se trouvait pour sa part à +1:00,9 derrière eux.

Lors de la manche inaugurale, le 27e Rallye Terre des Causses il y a un mois, Faniry Rasoamaromaka et Heer François se sont hissés sur la deuxième marche du podium des juniors et troisième au général. Mika n'a quant à lui, pu faire mieux que la dixième place chez les juniors et dix-huitième au général. Les jumeaux lancent déjà le défi de réaliser un doublé au rallye terre d'Aléria en Corse dans trois semaines, du 23 au 25 mai.