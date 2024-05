Afrique: Rugby / Africa Women's Cup - Les Ladies Makis dominent les Kényanes

Les Ladies Makis ont surclassé in extremis les Kényanes en ouverture de leur Can à domicile. Elles doivent confirmer face au Cameroun pour chercher une place en Coupe du Monde 2025.

Avec un Marcel Rakotomalala en larmes de joie, émotif et très content que la tribune centrale a constaté samedi après la victoire de Madagascar sur le Kenya. Les Ladies Makis ont réussi à se venger de leur défaite de l'an dernier sur le score de 20-29. Les Rugbywomen malgaches se sont imposées sur le score de 29-22 lors du premier match opposant les deux pays en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique 2024 ou l'« Africa Women's Cup » qui se joue au stade Makis Andohatapenaka du 4 au 12 mai prochain.

«C'était un match très difficile. Nous savions à l'avance que les Kényanes allaient dominer la première mi-temps. Nous avons essayé de maintenir le score au strict minimum d'écart et mes joueuses ont tenu à 5-12 à la pause. À la deuxième mi-temps, la consigne est d'accélérer le jeu, assurer la passe après contact puis créer un surnombre pour donner de l'espace. C'est une victoire de toute l'équipe», confie Alain Randriamihaja, Head coach de l'équipe nationale malgache.

Les vingt premières minutes ont été dominées par les Kényanes qui ont ouvert le score après huit minutes de jeu 7-0. Naviguant sur leur temps fort, les Kényanes ont marqué un deuxième essai à la 17e minute pour mener 12-0. Perturbées et muselées par l'équipe visiteuse, les joueuses malgaches ont commis trop de fautes de main et perdu facilement la balle. Poussées par le public, les Ladies Makis ont fait une première incursion dans le territoire des Kényanes après la 27e minute de jeu, occasionnant un carton jaune contre une joueuse kényane.

Jouant en surnombre, les joueuses malgaches ont trouvé un nouveau souffle et ont marqué leur premier essai par l'intermédiaire de Mamy Nirina Oliva Hanitriniaina à la 39e, 5-12, fin de la première mi-temps.

Essai libérateur

Dès la reprise, les joueuses malgaches ont fait une deuxième incursion en terre kényane. Joela Mirasoa Fenohasina a marqué le deuxième essai malgache pour revenir à 10-12 (42e), puis 17-10 pour le Kenya (49e). Pour donner un nouveau souffle à son équipe, Alain Randriamihaja a remplacé deux joueuses en faisant entrer Marie Sophie Razafiarisoa et Miora Laurencia Rabarivelo. C'est un choix payant car Valisoa Erickah Razanakiniaina a marqué le troisième essai malgache avec la transformation réussie de Tiana Jinah Razanamahefa, 17-17 (60e).

Les Ladies Makis ont dominé les vingt-cinq premières minutes de la deuxième mi-temps. Laurence Rasoanandrasana a permis à son équipe de mener 22-17 (63e), mais les Kényanes ont égalisé à 22 partout à la 70e. À deux minutes de la fin du match, les Kényanes ont failli marquer un dernier essai, mais la défense malgache a tenu bon. Le gong a sonné lorsque les Ladies Makis, sur une dernière contre-attaque, ont marqué un essai libérateur marqué par Mamy Nirina Oliva Hanitriniaina. Après leur victoire, les Ladies Makis ont déjà un pied à la Coupe du Monde. Pour être sûr d'y aller, la victoire contre le Cameroun ce mercredi est obligatoire.

Mots croisés

Andry Rajoelina, chef de l'État malgache

« Nous avons déjà aidé le Rugby malgache avec la construction de ce terrain après le titre africain de nos joueurs. Je réitère mon soutien à l'équipe nationale. C'est pourquoi nous sommes ici pour soutenir les Ladies Makis dans la recherche de qualification à la Coupe du Monde ».

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, en larmes de joie

«Je suis très content du bon résultat obtenu par nos joueuses. Elles se sont battues jusqu'au gong final. La victoire est méritée et nos joueuses ont besoin de l'aide de tous. Je remercie particulièrement le chef de l'État Andry Rajoelina pour sa présence aujourd'hui (samedi)».

Antsoniandro Andria- norosoa, DTN de Malagasy Rugby

« On a réussi à vaincre les Kényanes par la force de nos joueuses. On a pris l'avantage grâce à la défense et à la mêlée. On a tenu bon en ne procédant qu'aux deux changements seulement ».

Mamy Nirina Oliva Hanitriniaina, joueuse, auteure d'un double essai

« Je suis très contente de notre victoire. On a été très solidaires sur le terrain. Sur le dernier essai, j'ai vraiment eu la foi qu'un coup de chance allait venir et c'était moi qui ai offert la victoire à mon équipe. Ce sera inoubliable pour moi ».

Fenitriniaina Hanta Razafindramanga, Capitaine

« Nous nous sommes bien préparées et nous nous sommes battues pour l'honneur de Madagascar. Il nous reste encore deux matchs à jouer et nous sommes toujours prêtes à nous battre jusqu'au bout ».

Natasha Emali, capitaine du Kenya

« On s'est bien battues mais on a perdu. C'est le jeu. On se rattrapera au prochain match ».