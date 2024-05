Madagascar: Changement climatique - Renforcement de la résilience des villes

Bonnes initiatives. Le lancement du Projet pour le renforcement de la résilience des villes face au changement climatique a eu lieu vendredi dernier à l'hôtel Grand Mellis Tsaralalàna.

Environ cent soixante-treize villes et agglomérations dans la Grande île sont les bénéficiaires de ce projet. Ceci durera cinq ans et demi et s'achèvera le mois de juillet 2025. Comme objectif, le projet vise à développer les compétences adéquates au niveau du ministère concerné, des collectivités urbaines et des communautés comme les Fokontany, les ONG, les professionnels, entre autres. Elle se base surtout sur une implication effective à tous les niveaux en matière d'adaptation à la variabilité, au changement climatique et à la réduction des risques y afférents.

Une concentration considérable est constatée à travers les villes. Actuellement, elles abritent un tiers de la population malgache qui est exposée à la variabilité, au changement climatique et à leurs impacts. Ces populations citadines génèrent 70% du PIB national. C'est pourquoi le secteur urbain constitue un enjeu socio-économique majeur pour Madagascar.

Les impacts de ce changement climatique se ressentent par l'augmentation des températures extrêmes, l'augmentation de la précipitation entraînant les inondations et les éboulements, l'augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux, la sécheresse, mais aussi, la montée du niveau de la mer menaçant 19% des villes malgaches qui sont des villes côtières. À travers ce projet, un appui sur le plan institutionnel et technique au ministère et ses directions techniques dans la mission de pilotage et de coordination des actions relatives à la lutte contre le changement climatique en milieu urbain serait apporté. Aussi, un accompagnement des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) est-il à intégrer progressivement dans la dimension du changement climatique dans leurs actions afin de contribuer au renforcement de la résilience urbaine. Et enfin, une conscientisation de tous les acteurs locaux sur les enjeux du changement climatique dans les milieux urbains.

Plusieurs activités seront mises en oeuvre à travers ce projet, notamment l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de renforcement de capacités du MDAT pour l'intégration du changement climatique dans ses missions régaliennes. Entre autres, un plan de formation et de perfectionnement pour les acteurs intervenants en matière de résilience urbaine sera élaboré et réalisé. Des programmes d'échanges avec les universitaires, sous forme de conférences et de séminaires scientifiques sur les enjeux du changement climatique en milieu urbain seront effectués dans les six ex-provinces de Madagascar. Également, une étude pour la mise en oeuvre de la stratégie de résilience urbaine de la direction générale de l'Aménagement du Territoire.