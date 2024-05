Niger: Les autorités s'accordent sur la dernière copie de mise sur le marché international de la première cargaison du pétrole brut nigérien

Le processus d'exportation du pétrole brut du Niger sur le marché international avance à grand pas. A l'issue d'une visite officielle des autorités nigériennes au pas de charge à Cotonou du 02 au 05 mai 2024, Niamey tient bien les vannes, après avoir accordé les violons avec les officiels béninois sur le processus de mise sur le marché international de la première cargaison du pétrole brut du Niger. Détails exclusifs

Selon des informations précises reçues par Confidentiel Afrique, une importante délégation du Niger composée du Conseiller du Premier Ministre en charge des questions pétrolière, des techniciens du Ministère du Pétrole, du Ministère du Commerce et de l'Industrie, de la Société Nigérienne de Pétrole, de la Direction Générale des Douanes Nigériennes et dirigée par le Ministre Laouan Mahaman Gaya, Conseiller Spécial en Pétrole du Général-Président Abdourahamane Tiani, Chef de la Junte Nigérienne, a séjourné à Cotonou (Bénin) du 02 au 05 Mai 2024.

Une belle moisson pour Niamey qui a accordé les violons avec Cotonou pour la mise rapide sur le marché international de la première cargaison du pétrole brut nigérien. Les responsables et techniciens béninois et chinois de la CNPC (Société chinoise qui exploite le pétrole du Niger), de WAPCO (Société de transport du pétrole brut du Niger) et de la douane béninoise ont été mis à contribution, glisse notre source, afin de mettre ensemble la dernière main sur le processus de mise sur le marché international de la première cargaison du pétrole brut du Niger.

Laouan Mahaman Gaya, le métronome discret des discussions

Après une visite sur les installations portuaires ultra modernes du terminal pétrolier de Semè, plusieurs séances de travail ont eu lieu dont la tenue de la toute première réunion des représentants des expéditeurs du pétrole brut du Niger et bien d'autres questions ont été abordées et débattues dont le programme d'enlèvement, de dédouanement, de remplissage des navires pétroliers et d'expédition du pétrole brut du Niger sur le marché international.

Le Ministre-Conseiller du Président la République du Niger, M. Laouan Mahaman Gaya, s'est entretenu avec le Ministre béninois en charge des Hydrocarbures, M. Samou Seidou Adambi, sur les conclusions de cette réunion et sur la date de la cérémonie officielle du lancement de l'exportation du pétrole brut nigérien. Selon certaines indiscrétions à Cotonou, cette cérémonie pourrait se tenir courant Juin 2024 en présence du Premier Ministre du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, mais compte tenu du processus très avancé, le navire transportant la première cargaison du pétrole brut nigérien est prévu quitter le terminal pétrolier de Semè au plus tard le 18 Mai 2024.

Le Niger rentre ainsi dans le cercle des pays africains producteurs- exportateurs de l'or noir. Une manne que la junte militaire nigérienne entend gérer de main forte et l'utiliser pour un véritable décollage de l'économie nigérienne. Il faut noter que 400 millions de dollars US qui seront être injectés dans la sécurité et l'économie nationale sont attendus à travers une avance sur la vente de ce pétrole brut dont les retombées sont tant attendues les nigériens.