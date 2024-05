Congo-Brazzaville: Compétition - L'ambassade de Chine au pays initie un concours de courts métrages

L'ambassade de la République populaire de Chine en République du Congo, en collaboration avec l'Association des entreprises chinoises au Congo, l'Association des commerçants chinois et l'Association chinoise de commerce, lance le concours de courts métrages dénommé « Main dans la main vers l'avenir-Mon histoire avec la Chine », en hommage au 60e anniversaire des relations sino-congolaises.

Le concours est réservé aux institutions chinoises au Congo, aux ressortissants chinois, aux Congolais et aux institutions locales. La date limite d'envoi est fixée au 15 juillet prochain.

Pour y participer, les candidats doivent envoyer des vidéos dont les thèmes sont les suivants : « La coopération sino-congolaise dans différents domaines au cours des 60 ans écoulés », « La mise en oeuvre de l'initiative la Ceinture et la route au Congo », « Les parcours et les impressions des amis congolais participant à la coopération sino-congolaise ». Les langues utilisées sont le français (avec sous-titres) et le chinois (avec sous-titres en français).

« Nous espérons que vous raconterez vos histoires avec la Chine dans la vidéo, qui sera un vecteur pour transmettre l'amitié entre nos deux peuples, présenter les résultats de la coopération entre nos deux pays dans différents domaines et adresser les bonnes attentes sur les perspectives du développement des relations sino-congolaises », écrit l'ambassade de Chine sur sa page Facebook.

%

Ces vidéos doivent être envoyées aux collectionneurs suivants : l'Association des sociétés chinoises au Congo : Liu Daolu, 056616097, liudl@crbc.com; l'Association des commerçants chinois au Congo : Wang Peiquan, 065700118, wangpeiquan2011@gmail.com; l'Association chinoise de commerce en République du Congo : Liu Yu, 065691155, cgleocn@gmail.com; autres institutions et individus : Liu Daolu, 056616097, liudl@crbc.com; congolais et les institutions locales : WhatsApp : 066435288 ; Gmail : demi.tingli@gmail.com

Celles-ci doivent contenir des images, des sons et des sous-titres complets, avec une durée de moins de trois minutes, une résolution d'au moins 1280*720 et un format MOV/MP4/AVI. Elles ne doivent pas comporter de marques commerciales, de logos incrustés, de filigranes ou d'autres identifiants. Aucune publicité commerciale ne sera insérée.

Ces vidéos pourront être utilisées dans des activités de communication publique et à but non lucratif, et dans ce cas-là aucune rémunération supplémentaire ne sera délivrée.

Des prix et des certificats seront décernés aux lauréats. Aussi, leurs œuvres seront diffusées sur le compte officiel WeChat, Twitter, Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux de l'ambassade de Chine au Congo.

Les prix seront regroupés par thème et catégorie, notamment le premier, le deuxième et le troisième prix, avec des récompenses. Il y aura également des prix pour des créations exceptionnelles, des contributions actives (institutions) et des performances exceptionnelles (individus) qui seront délivrés avec des certificats.

Les lauréats ou lauréates auront la chance de gagner des billets d'avion aller-retour entre la Chine et le Congo, des téléphones portables, des tablettes et des montres intelligentes.

Le concours de courts métrages « Main dans la main vers l'avenir-Mon histoire avec la Chine », dont le but est de mettre en valeur les fruits de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et faire rayonner l'amitié entre les deux peuples, est initié par l'ambassade de la République populaire de Chine en République du Congo. Il est organisé par l'Association des sociétés chinoises au Congo, en partenariat avec l'Association des commerçants chinois ; l'Association chinoise de commerce en République du Congo.

Les participants doivent détenir tous les droits sur leur vidéo, puisqu'aucune responsabilité directe qui découle du droit d'auteur, du droit au portrait, du droit à la réputation, et du droit à la vie privée ne sera pas prise en charge par l'organisateur.

Rappelons que le 60e anniversaire des relations sino-congolaises a été célébré le 22 février dernier, à Brazzaville.