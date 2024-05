Congo-Brazzaville: Hôpital de référence d'Abala - Un nouveau personnel renforce l'effectif médical

En tournée dans la partie septentrionale du pays, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a procédé à l'hôpital de référence d'Abala, dans le département des Plateaux, au déploiement de quatorze agents de santé dont deux médecins et à la remise des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement, des boîtes de chirurgie, des fauteuils roulants.

La population de la localité a loué le pragmatisme du ministre pour ce geste. « Votre descente sur le terrain vous permettra de comprendre les vrais problèmes qui minent le bon fonctionnement des formations sanitaires du district d'Abala, d'une manière générale, et plus particulièrement ceux de cet hôpital, vieux de soixante-dix ans », a déclaré Elise Liliane Fambi née Ossombo, administrateur-maire de la communauté urbaine d'Abala, dans son mot de bienvenue. « Le constat que vous ferez au terme de la visite des lieux vous permettra, sans doute nous l'espérons, de prendre des mesures idoines pour soulager tant soit peu les désidératas de cette population dans le domaine de la santé », a-t-elle ajouté.

Après avoir remis symboliquement les médicaments et les équipements médicaux au directeur départemental des Soins et Services de santé des Plateaux, le ministre Gilbert Mokoki qui présentait le personnel qualifié déployé a déclaré : « J'ai souvent été interpellé par le député d'Abala et, je peux dire aujourd'hui que les cris de la population d'Abala ont été entendus puisque nous sommes venus ici déployer le personnel : quatorze agents dont deux médecins, trois sages-femmes et cinq infirmiers diplômés d'Etat ».

Et de poursuivre : « Nous avons pris bonne note des doléances et nous allons continuer à déployer d'autres personnels, mais sachez que la République est grande. Je voudrais souligner ici l'arrivée des jeunes médecins formés à Cuba. Ce que nous avons semé, il y a plus de cinq ans, nous commençons à récolter les fruits ». C'est pour dire que, a-t-il poursuivi, le gouvernement oeuvre à trouver des solutions aux problèmes de la population.

Exprimant sa satisfaction à la suite de cette dotation en médicaments, en équipements médicaux et au déploiement du personnel qualifié, le député d'Abala, Joseph Mbossa, a déclaré : « Les députés n'ont pas de budget pour construire les hôpitaux et les écoles. Et je crois qu'il faut louer le pragmatisme du ministre Mokoki qui a écouté notre cri puisque nous lui avons adressé des correspondances et il en a été sensible. Le maître mot c'est grand merci au ministre Gilbert Mokoki qui a écouté le cri de coeur de la population d'Abala ».

Peu avant la remise officielle des équipements et le déploiement du personnel, le directeur départemental des Soins et Services de santé des Plateaux, qui a présenté le profil épidémiologique de cette partie du pays, a déclaré: « Je suis convaincu que face à la présence de ce personnel qualifié et à l'amélioration des conditions de travail, des soins de qualité vont être désormais offerts à la population d'Abala ». Selon lui, le département des Plateaux compte 525 agents de santé inégalement répartis : Djambala et Gamboma sont les mieux servis. Sur les 525 agents, 230 sont des communautaires, soit 46% des effectifs, les fonctionnaires 39% et les bénévoles 18%.

Beaucoup de centres de santé, a-t-il poursuivi, sont tenus par les communautaires et les bénévoles. En ce qui concerne le profil épidémiologique, le paludisme est le premier motif des consultations médicales avec 62,2%. Il reste aussi la principale cause des décès avec 52,94%. Dans les quatre hôpitaux de référence que compte le département des Plateaux, aucun n'est doté de groupe électrogène au point où quand il y a une coupure d'électricité dans la ville, les interventions chirurgicales se font à l'aide des lampes torches, a-t-il conclu.