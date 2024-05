Congo-Brazzaville: Bourses de coopération - La Russie envisage d'augmenter le nombre d'étudiants congolais

Reçu en audience le 4 mai à Brazzaville par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Ilias Iskandarov, a annoncé que son pays envisage en perspective d'augmenter le nombre des étudiants devant aller dans les universités russes.

Le diplomate russe en poste à Brazzaville a déclaré à la fin de l'audience que l'augmentation du nombre d'étudiants vise à améliorer la situation économique au Congo et en Russie, d'autant plus que ces spécialistes bien outillés et bien formés pourront servir de liaison entre les deux économies.

Sur le plan politique, Isidore Mvouba et son hôte ont aussi passé en revue la nécessité d'élaborer un accord de la compréhension mutuelle entre la Douma (la chambre du parlement russe) et l'Assemblée nationale du Congo. « Ce qui nous facilitera l'échange des délégations qui est aussi très important pour établir des contacts directs entre les deux parlements mais aussi entre les représentants de nos deux institutions. La situation nous demande d'actualiser notre coopération fondamentalement bénéfique, ce qui servira l'intérêt de l'économie congolaise et celle de la Fédération de Russie », a expliqué Ilias Iskandarov à sa sortie d'audience.

En effet, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions pertinentes de la coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et la République du Congo, avec un accent particulier sur la coopération interparlementaire. « Nous avons constaté que ces relations ont acquis un caractère gagnant-gagnant et c'est très important aujourd'hui de s'assurer que toutes les formes de coopération entre les pays amis, surtout avec les pays africains, doivent être bénéfiques. La Russie met toujours un accent sur ce point. Nous avons remarqué qu'il y a des bonnes perspectives pour faire avancer notre coopération dans les domaines de l'énergie, de la géologie, de l'agriculture et dans la formation des cadres congolais pour l'économie nationale du pays », a souligné le diplomate russe, précisant que ces domaines ont une importance particulière avec le développement très rapide de l'économie mondiale.