Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Coopération renforcée et partage des connaissances entre les deux pays

Un accord de jumelage entre les écoles nationales de la Protection civile algérienne et tunisienne a été signé, samedi, dans le cadre de la visite de travail du directeur général de l'Office national de la Protection civile, Abdessamad Ben Jeddou, et de la délégation qui l'accompagne en Algérie, du 29 avril au 6 mai.

Selon un communiqué publié par le porte-parole de la Protection civile, cette visite vise à mettre en oeuvre les résultats de la commission technique mixte tuniso-algérienne dans le domaine de la Protection civile, qui s'est tenue du 21 au 25 janvier 2024 à Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba.

L'accord de jumelage s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de formation dans le domaine de la Protection civile entre les deux pays, afin de consolider les principes de la sûreté et de la sécurité des citoyens.

Le directeur général de la Protection civile et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite au siège de la direction générale de la Protection civile à Alger, où ils ont pris connaissance des activités et de la mission du Centre national de coordination ainsi que de la gestion des différentes catastrophes. Ils ont également visité le Musée national de la Protection civile, avant de se rendre à l'unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile à Dar El Beida à Alger.

La délégation tunisienne a assisté à la cérémonie de sortie de la 16e promotion de médecins-lieutenants et de la 47e promotion d'agents de la Protection civile, sous la présidence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, et en présence du directeur général de la Protection civile algérienne, le colonel Boualem Boughlef.

L'équipe de l'unité de Protection civile tunisienne a participé à l'exercice conjoint «Seimex 2024» avec les unités de Protection civile algériennes à Bouira, en Algérie, dans le but de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans le domaine de la Protection civile, d'échanger les expériences et les bonnes pratiques dans la gestion des accidents et des catastrophes, et de renforcer les capacités et les compétences pour faire face à l'urgence.

L'exercice contribuera à renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des unités participantes et à améliorer la réponse commune aux urgences et aux catastrophes. Il comprend la mise en oeuvre de multiples scénarios qui simulent des situations réalistes pour faire face aux défis potentiels dans le domaine de la Protection civile.

Selon un communiqué du porte-parole de la Protection civile, des femmes de Tunisie et d'Algérie ont participé «avec tout le professionnalisme et le dévouement» à cet exercice conjoint, «les femmes étant un élément fondamental de la stratégie visant à renforcer les capacités et à diversifier les domaines de participation à la Protection civile». Cette participation reflète l'engagement des deux pays à promouvoir l'égalité et à encourager le rôle des femmes dans divers domaines, y compris le domaine de la Protection civile, selon la même source.