Tunisie: Khalifa Award for Education - Abou Dhabi - Une professeure tunisienne sur le podium

Belle consécration pour les compétences nationales et la femme tunisienne qui ne cesse d'exceller dans tous les domaines et surtout dans l'école publique, avec le prix décerné récemment à la professeure de mathématiques Mme Widad Boudriga Rezgui. Il ne s'agit pas de n'importe quel prix, mais du prestigieux « Khalifa Award for Education » consacré à plusieurs domaines, dont celui de l'enseignement créatif.

Mme Widad Rezgui a été désignée pour ce prix lors de la dix-septième session de l'année 2024, au niveau du monde arabe. Elle sera couronnée à Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, lors d'une cérémonie qui sera organisée les 14 et 15 mai, dans le cadre de la troisième conférence internationale KAEIC 2024 (Khalifa Award for Education International Conference).

Apprendre les mathématiques par le biais des bandes dessinées

Mariée et mère de quatre filles, elle est professeure de mathématiques au collège de Boumhel, dans le gouvernorat de Ben Arous. Pour faciliter l'apprentissage des mathématiques à ses élèves, Mme Widad utilise le programme Stiam (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) comme approche pédagogique.

Dans une déclaration à La Presse, elle explique que ce programme vise à rendre cette matière accessible aux apprenants, en partant d'expériences pratiques et en utilisant des bandes dessinées et des exercices de danse. C'est la méthode « Mathoon » que notre lauréate a créée à cette fin et qui a contribué en partie à sa consécration. « Partir de la pratique pour mieux assimiler et comprendre les théories mathématiques », souligne-t-elle.

Ce sont en grande partie des collègues et des inspecteurs de l'Education nationale qui l'ont incitée à prendre part à cette compétition internationale en raison de son implication dans plusieurs actions et projets éducatifs à titre de bénévolat, ainsi que ses efforts en matière de méthodes d'innovation de l'apprentissage progressif des mathématiques. Mme Widad avait été même primée par la Ligue arabe en reconnaissance de ses efforts déployés dans le cadre du programme «Fi dar Nkarri sghari» adopté durant la période du Covid. « Mes amis avaient en quelque sorte la certitude que j'allais remporter ce prix », confie-t-elle.

Se mettre à jour au niveau pédagogique

Il faut aimer les mathématiques et avoir l'esprit créatif pour réussir cette tâche difficile à la faire aimer des élèves. Leur apprendre dans les meilleures conditions et susciter l'engouement pour cette matière. Ce n'est qu'à cette condition que les élèves arriveront à comprendre et à aimer les mathématiques, en particulier et l'école, tel a été le message de Mme Widad. « La génération d'aujourd'hui est celle de la technologie qui évolue chaque heure et nous devons mettre à jour nos méthodes d'enseignement », conseille-t-elle en guise de conclusion.

Le Prix Khalifa pour l'éducation a été fondé en 2007 aux Émirats arabes unis sous les directives de feu Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan. Il vise à faire progresser les résultats éducatifs émiratis et arabes et le niveau d'éducation dans tous les domaines en récompensant les innovateurs dans de nombreux domaines académiques et d'apprentissage.