Tunisie: Ce soir, à l'IFT - Nawel Ben Kraïem chante un secret !

Un « Seule-en-scène » intimiste porté par la voix puissante et tendre de la franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem, d'après son recueil de poésie « J'abrite un secret » (Éd. Bruno Doucey, 2021) et son album « Délivrance » aura lieu ce soir à partir de 18 h 30 à l'Auditorium de l'Institut Français de Tunisie.

« La pensée et les émotions se déploient sur un écrin de guitare, donnant à entendre l'itinéraire d'une jeune femme qui prend la mesure de ses identités plurielles et des fractures du monde dans lequel nous vivons. Les mots dansent sous toutes leurs formes : poésie littéraire, poésie hiphop, poésie chantée... »

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Nawel Ben Kraïem, née en 1988 en Tunisie, est une auteure-compositrice-interprète, productrice et actrice franco-tunisienne. Elle repousse avec foi et vigueur toute idée de morcellement. Dans son art d'abord, car elle est chanteuse, mais aussi comédienne et poétesse, elle a publié en 2021 son premier recueil de poésies, J'abrite un secret, aux éditions Bruno Doucey, auquel cet album de chansons fait écho, et dont l'idée a émergé après sa présentation théâtrale à la Maison de la poésie en France dans une mise en scène de Marcel Bozonnet.

Je chante un secret est le cinquième album conçu par l'artiste franco-tunisienne, qui a grandi à Tunis jusqu'à ses 16 ans et qui vit aujourd'hui à Saint Denis.

Ce soir, à partir de 18 h 30 à l'auditorium de l'IFT, Nawel sera sur scène pour partager son secret avec le public. Dotée d'une voix exceptionnellement forte, grave, modulée, elle interprétera le contenu de son opus qui varie entre chant, du parler-chanter, du franc-parler et de la performance. Nawel, en chant et en mots, « fournit les armes de la reconquête intérieure. Elle porte en elle des identités multiples, des modes de vie divers, des générations perdues et des graines de futur. ». À découvrir !