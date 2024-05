Congo-Kinshasa: Rapport financier de l'exercice comptable 2023 - Citigroup Congo dresse un bilan positif pour 2023 et met en place de nouvelles stratégies pour la satisfaction de sa Clientèle

Citigroup Congo a clôturé l'année 2023 avec un résultat net positif de CDF 31 milliards (soit USD 11 millions) contre le résultat net 2022 de CDF 18 milliards (USD 9 millions), soit une augmentation de 31% (en USD constant). De plus, le taux de rendement des actifs est de 4% et le taux de rendement des capitaux propres est de 26%. Le total Bilan de Citigroup Congo au 31 Décembre 2023 est CDF 810 milliards soit USD 302 millions.

Tels sont, à titre illustratif, les principaux succès à mettre à l'actif de cette banque, leader au monde en matière des services financiers, à la lumière du rapport de l'exercice comptable 2023 présenté, mardi 30 avril 2024, par M. Faustin Kanina Kediazola, son Directeur Général Adjoint. Celui-ci a, devant la presse, indiqué que cette performance fait suite essentiellement à l'augmentation du volume de transactions et de gestion des cash et moyens des paiements ainsi que des opérations de change.

Pour lui, en effet, en ce qui concerne les échéances à venir, Citi mettra à contribution toute son expertise afin de demeurer un partenaire de confiance en offrant à ses milliers de clients, en toute transparence, des produits financiers qui favorisent la croissance et le progrès économique.

Il y a lieu de noter que la présentation du rapport Pilier III de Citigroup Congo a été effectuée conformément à l'instruction 55 de la Banque Centrale du Congo. Cette disposition stipule : « Les informations financières arrêtées à la fin de l'exercice comptable, autant pour les informations relatives à la stratégie et méthode de gestion des risques ainsi que le gouvernement d'entreprise doivent être publiées au Journal Officiel de la RDC, sur le site web de l'établissement assujetti, ainsi que dans la presse dans le cadre d'une conférence formelle ».

%

RESUME Rapport Pilier IIII:

La présente publication du rapport Pilier III est effectué conformément à l'article 23 de l'instruction 55 de la banque centrale du Congo qui stipule que « Les informations financières arrêtées à la fin de l'exercice comptable, autant pour les informations relatives à la stratégie et méthode de gestion des risques ainsi que le gouvernement d'entreprise doivent être publiées au Journal Officiel de la RDC, sur le site web de l'établissement assujetti, ainsi que dans la presse dans le cadre d'une conférence formelle ».

Présentation Citigroup Congo:

Citi, leader des services financiers dans le monde, compte quelque 200 millions de clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays. Citi offre aux particuliers, aux sociétés, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et services financiers, parmi lesquels les services bancaires et de crédit, les services bancaires pour les sociétés, les ventes d'obligations, les services de transactions ainsi que la gestion de fortune.

La mission de Citi est d'être un partenaire de confiance en offrant à nos clients en toute transparence des produits financiers qui favorisent la croissance et le progrès économique.

Citigroup Congo est implanté en RDC depuis 1971, avec son siège social à Kinshasa et une succursale à Lubumbashi.

De plus, Citigroup Congo est un leader technologique incontesté sur le marché de la RDC dans la fourniture de produits électroniques haut de gamme pour satisfaire la gestion de trésorerie et les solutions de change pour ses entreprises clientes et tirer parti de l'empreinte mondiale de Citi permettant aux banques de financement d'accéder au reste du monde.

En RDC, Citi possède un avantage concurrentiel qui la classe en tant que banque de référence pour ses clients et reste bien positionné pour continuer à fournir ses services.

Le rapport financier :

Le rapport financier de Citigroup Congo inclus dans le rapport Pilier 3est établi conformément aux prescrits de l'instruction 55 de la Banque Centrale et du Guide comptable des établissements de crédit. Ce rapport contient : Le bilan, le compte de résultat, le hors Bilan ainsi que la structure et les indicateurs de la rentabilité.

De ce rapport, il sied de relever ce qui suit :

Le total Bilan de Citigroup Congo au 31 Décembre 2023 est CDF 810 milliards soit USD 302 millions, représentant une diminution de 4% (en USD constant) par rapport à l'année précédente expliquée essentiellement par les paiements importants effectués par les clients en fin d'année.

de Citigroup Congo au 31 Décembre 2023 est soit USD 302 millions, représentant une diminution de 4% (en USD constant) par rapport à l'année précédente expliquée essentiellement par les paiements importants effectués par les clients en fin d'année. Citigroup Congo a clôturé l'année 2023 avec un résultat net positif de CDF 31 milliards (soit USD 11 millions) contre le résultat net 2022 de CDF 18milliards (USD 9 millions), soit une augmentation de 31% (en USD constant). De plus, le taux de rendement des actifs total est de 4% et le taux de rendement des capitaux propres est de 26%. Cette performance est expliquée essentiellement par l'augmentation du volume de transactions de gestion des cash & moyens des paiements, ainsi que des opérations de change.

positif de (soit USD 11 millions) contre le résultat net 2022 de CDF 18milliards (USD 9 millions), soit une augmentation de 31% (en USD constant). De plus, le taux de rendement des actifs total est de 4% et le taux de rendement des capitaux propres est de 26%. Cette performance est expliquée essentiellement par l'augmentation du volume de transactions de gestion des cash & moyens des paiements, ainsi que des opérations de change. Gouvernance de Citigroup Congo :

La gouvernance de Citigroup Congo est constituée :

De l'assemblée générale

Du conseil d'administration qui est assisté du comité d'audit, du comité de risque, le comité d'éthique et de conformité, le comité de nomination et le comité de rémunération.

De la direction générale assisté du comité des risques et contrôle, le comité de gestion Actif-Passif, le comité de gestion de crédit, le comité de contrôle interne et le comité de coordination pays.

Politique de la Gestion des Risques :

Partant du cadre de gestion de risque, Citi a identifié 7 catégories de risque à savoir :

Le risque de crédit Le risque de marché et les autres risques de marché Le risque de liquidité Le risque stratégique Le risque opérationnel Le risque de conformité Le risque de réputation

Citigroup Congo dispose d'un cadre de gestion des risques établi pour garantir que tous les risques sont gérés de manière appropriée et cohérente au sein du groupe et au niveau de l'institution. Le Cadre de référence de risque d'entreprise de Citigroup Congo repose sur quatre (4) piliers à savoir :

La culture La gouvernance La gestion des risques Le programme d'entreprise

Chacun de ces piliers est étayé par des capacités de soutien, à savoir l'infrastructure, le personnel, la technologie et les données, ainsi que les capacités de modélisation et d'analyse qui sont en place pour permettre l'exécution du cadre de gestion de risque d'entreprise.

Stratégie de développement et politique commerciale :

La stratégie de Citigroup Congo est alignée sur la stratégie de Citi qui met les clients au centre de nos activités avec l'objectif principal d'améliorer l'expérience et la satisfaction du client.

Notre stratégie repose sur un pilier important à savoir une culture de gestion des risques et de contrôle.

Le marché cible de Citigroup Congo s'appuie sur les opportunités suivantes qui permettent d'améliorer la rentabilité et la croissance des revenus au Congo ;