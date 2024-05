Tunisie: Ligue 1 - 6e journée Play-off - ST-EST (2-0) - Oumarou est passé par là !

Buteur puis passeur, Youssouf Oumarou a fait la différence face à des "Sang et Or" qui avaient l'esprit ailleurs.

ST : Hlel, Laifi, Sahraoui, Ben Abda, Khalifa, Oumarou, A.Ndaw (Saafi 72'), L.Ndao, Ferchichi (Diallo 58'), Khadhraoui et Mejri (Chihi 88').

EST : Memmiche, Tougai, Meriah, Bouchniba, Shili, Ogbelu (Bukia 83'), Derbali, El Ayeb, Sasse, Ghacha (Bouguerra 67') et Ben Hammouda (Rodrigues 67').

Court, mais important déplacement au Bardo pour la course au titre de champion de Tunisie. Miguel Cardoso, l'esprit plutôt tourné vers la finale de la Champions League contre Al Ahly du Caire, a préféré aligner une formation remaniée, opérant six changements à son onze de départ. De son côté, Hamadi Daou a effectué trois changements à sa formation-type, dont un forcé à cause de la suspension de Haythem Jouini.

Cela dit, les deux protagonistes ont abordé ce derby sans avoir à trop forcer. Cela n'a pas empêché les attaquants de créer quelques occasions. Par ailleurs, la première occasion du match a été créée par les visiteurs quand, servi par Ogbelu, Ghacha servit à son tour Bouchniba dont le tir frôla la transversale (10'). Le même Bouchniba est revenu à la charge neuf minutes plus tard pour servir Ben Hammouda dans le dos des défenseurs. La reprise de la tête de l'avant-centre "sang et or" est interceptée sans difficulté par le portier stadiste, Sami Hlel (19').

%

Côté stadiste, il y a eu quelques tentatives, dont une action collective entamée par Oumarou et conclue par Khadhraoui, mais la défense espérantiste aux aguets, Tougai notamment, éloigna le danger en deux temps (36').

Trois minutes après, une autre action collective est menée, cette fois-ci du côté des visiteurs et le tir de Derbali de frôler la transversale (39'). Ce sont là les quatre occasions qu'on a pu dénombrer lors de la première mi-temps dont le niveau a été tout juste moyen, même si par moments, il y avait de l'agressivité dans le jeu, mais sans trop inquiéter les défenses qui ont passé une période initiale plutôt tranquille. Beaucoup de calculs de part et d'autre, c'est ce qui explique le résultat à la mi-temps.

Les dix dernières minutes...

Après la pause, nous étions curieux de voir l'attitude des deux protagonistes. Pas de véritable surprise. Les débats ont repris avec la même lenteur. Il y a eu tout de même une première tentative, côté stadiste : un effort individuel d'Amath Ndaw qui, au moment de centrer sur la dernière ligne, a vu sa frappe déviée en corner par Meriah (54'). Encore une tentative sans véritable danger pour la défense.

Côté changements, Hamadi Daou a été le premier à opérer un changement en faisant entrer le milieu offensif Diallo, histoire d'animer une attaque qui a eu du mal à se réveiller. Puis de son côté, Miguel Cardoso a introduit deux changements simultanés en faisant entrer Rodrigues et Bouguerra respectivement à la place de Ben Hammouda et Ghacha. Même but : tenter d'apporter une plus-value à l'animation offensive.

Oussama Bouguerra et Rodrigo Rodrigues, en deux temps, ont cherché à prendre au dépourvu le portier stadiste, Hlel (74'), sans l'inquiéter pour autant.

Et alors que les débats se poursuivaient aussi ennuyeux, il a suffi d'une balle arrêtée pour que la donne change. Sur une balle arrêtée tirée par Khadhraoui, Oumarou reprit directement de la tête dans les filets d'un Memmiche hésitant (80').

Oumarou n'allait pas se contenter d'ouvrir la marque. Quatre minutes plus tard, il est revenu à la charge, cette fois-ci pour servir sur un plateau Marouane Sahraoui qui n'avait qu'à compléter le travail (84').

Grâce à Oumarou, les dix dernières minutes ont été décisives et le Stade Tunisien de remporter une précieuse victoire devant le leader. Miguel Cardoso, lui, a concédé sa première défaite à la tête de l'Espérance. Une défaite qui le fera sans doute réfléchir à plus d'un titre.