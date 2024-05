Guinée: L'ancien ministre, Marc Yombouno réagit aux propos de Dansa Kourouma

Après la récente sortie du chairman du Conseil national de la transition estimant qu'il ne servait à y rien d'organiser des élections pour que les mêmes les remportent encore et encore. Membre du bureau politique du RPG- AEC, Marc Yombouno déplore ce qu'il qualifie de flop de Dansa Kourouma.

"C'est avec regret vraiment que nous avons suivi ce message diffusé sur les réseaux sociaux.Il faut noter qu'à notre AG déjà la semaine passée on a frustré ce genre de propos et nous les avons condamné en ce sens que c'est des propos antidémocratiques. Seul le peuple a le pouvoir de choisir, ce n'est pas une personnalité d'une telle institution qui doit d'ores et déjà défini les limites et proposer les conditions des personnes qui doivent être choisies..."

Notre interlocuteur insiste sur le fait que ces propos auraient dû soulever une volée de bois verts de tous les acteurs socio-politiques et même le CNRD aurait dû condamner croit savoir le sieur Marc.

Au comparateur, les propos de ce cadre du régime déchu en septembre 2021 trouve que les propos de Bah Oury après sa nomination sont en tout point identiques à ceux du sieur Yombouno, sauf que pour lui et sa famille politique, la priorité semble être ailleurs: "Le PM dit au départ qu'il faut un glissement et Dansa dit que les mêmes ne doivent pas gagner les élections, c'est le même chose mais ce que nous nous disons, on ne parlera même pas de glissement, c'est le respect du chronogramme que eux mêmes ont signé avec la CEDEAO, c'est de tout faire avec le temps qui reste, actualiser les choses pour que ça soit conforme avec la participation de tous pour qu'à la fin 31 décembre 2024 que la Guinée puisse recouvrer son indépendance démocratique et son indépendance par rapport au pouvoir militaire..."