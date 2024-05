Ile Maurice: Le policier Purguss réclame Rs 10 millions de dommages au CP et à l'État

Le police constable (PC) Baboo Ekantisingh Purguss, qui avait été arrêté en 2022 pour torture après la déposition de Krishna Seetul, un habitant d'Arsenal, pour brutalité policière, réclame Rs 10 millions de dommages à l'État et au commissaire de police (CP).

Dans sa mise en demeure, il souligne qu'il a été illégalement détenu pendant 11 jours dans des conditions déplorables et que deux jours après sa remise en liberté conditionnelle, il a eu un grave accident et qu'il est depuis alité.

Dans sa plainte rédigée par Me Bebakur Rampoortab, avoué, et son avocat Me Antoine Domingue, Senior Counsel, il fait ressortir qu'il a toujours été un officier de police exemplaire. Il souligne qu'il a été détenu de façon arbitraire pendant 11 jours après la publication d'une vidéo sur des allégations de brutalités policières contre Krishna Seetul et que ses droits n'ont pas été respectés.

Cette affaire avait éclaté en juin 2022. L'Independent Police Complaints Commission avait recommandé des charges contre sept policiers. Krishna Seetul, soupçonné de vol avec violence en 2020, avait accusé les limiers de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge, dont le constable Purguss, de l'avoir torturé.

Deux jours après sa remise en liberté conditionelle, il est resté sept mois à l'hôpital et qu'il s'est ensuite rendu en Inde pour des traitements qui lui ont coûté Rs 600 000. Le constable, qui a été déclaré inapte par la cour dans cette affaire en raison de ses problèmes de santé, est toujours alité et dit n'avoir personne pour s'occuper de lui car il est orphelin depuis l'âge de dix ans. Il reçoit une pension d'invalidité mensuelle de Rs 13 500, mais il est dans un home qui lui coûte Rs 30 000 par mois. Il estime que sa vie a été détruite alors qu'il n'a que 37 ans, en raison de fausses allégations et du stress qu'il a subi dans cette affaire.