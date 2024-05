Ile Maurice: Les organisateurs crient à l'injustice après un énième souci de permis

Les fans mauriciens attendaient avec impatience Marcus Gad, artiste de reggae de la Nouvelle Calédonie reconnu pour ses thèmes spirituels et sa musique positive, mettant l'accent sur des valeurs comme la paix, la conscience écologique et la quête intérieure.

L'événement, organisé par le Jamrock Reggae Festival et prévu samedi soir à 7 Cascades Lodges and Restaurant à Henrietta, a été reporté à la dernière minute car les organisateurs n'ont pas reçu de permis. L'artiste, déjà présent à Maurice depuis mercredi dernier, devra attendre avant de pouvoir monter sur scène pour ses fans. En effet, quelques heures avant la tenue du concert samedi, l'organisateur a reçu un communiqué des Casernes centrales signé par le Deputy Commissionner of Police Rashid Ali Beekun, indiquant que la demande de permis n'avait pas été acceptée.

Selon l'organisateur, le poste de police de Curepipe avait déjà donné son aval pour la tenue du concert à 7 Cascades Lodges and Restaurant (NdlR, le concert était initialement prévu au stade Germain Comarmond, à Bambous) à condition que l'alcool ne soit pas vendu sur place. Cette condition avait été respectée et indiquée dans la demande de permis au nom du propriétaire d'un restaurant au même 7 Cascades Restaurant and Lodges.

Ce dernier avait affirmé dans sa déclaration au poste de police que son restaurant serait fermé et qu'aucune vente d'alcool n'aurait lieu. Or, les Casernes centrales ont décidé de refuser l'octroi du permis, arguant que le restaurant serait opérationnel, ce qui pourrait encourager des spectateurs à acheter de l'alcool sur place. Bien que le propriétaire ait garanti aux autorités que son établissement resterait fermé pendant le concert, cela ne les aurait pas convaincues.

Ainsi, le concert a dû être reporté, laissant de nombreux fans déçus et les organisateurs en quête d'une nouvelle date. Plusieurs artistes se disent outrés d'un tel refus et sont montés au créneau sur les réseaux sociaux questionnant l'avenir de l'événementiel. «C'est une honte surtout aux yeux des artistes internationaux.» Pour sa part, Marcus Gad s'est exprimé dans une vidéo indiquant que ce qui s'est passé le dépasse ainsi que l'organisateur et qu'il est au pays pour une semaine dans l'espoir de trouver une solution qui devrait être communiqué demain. Nous avons contacté l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office. Ce dernier explique qu'il va s'enquérir de la situation et il devrait revenir vers nous aujourd'hui.

