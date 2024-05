Tunisie: Le CAB se détache - Le plein à domicile

C'était attendu. Après la défaite à Tataouine et le nul à Métlaoui, les Cabistes ne pouvaient se permettre une nouvelle déception d'autant qu'ils évoluaient au Stade 15-Octobre. La victoire au forceps vient couronner leurs efforts.

Ce succès, remporté de surcroît contre le co-leader du play out, est venu à temps pour rassurer des fans « jaune et noir» impatients de voir leur équipe favorite revenir au premier plan. Les camarades de Ben Zitoun se trouvent désormais seuls leaders à trois points des deuxièmes en l'occurrence l'OB et l'UST. Ils confirment par la même occasion leur invincibilité à domicile dans ce mini-championnat.

Mais ce qui est intéressant à retenir de ce match, outre les trois points empochés, c'est l'intégration en douceur de plus en plus de jeunes. Tantôt titulaires, tantôt incorporés en cours de jeu, ils montrent à chaque sortie qu'ils possèdent des qualités certaines. Ce faisant, le staff technique a régulièrement fait tourner l'effectif et leur a donné la possibilité d'augmenter leur temps de jeu. Et jusqu'ici, tous ces jeunes qui travaillent d'arrache- pied pour s'imposer méritent tous les encouragements.

Maher Kanzari : « Des jeunes qui se surpassent »

«Nous avons livré le match qu'il fallait, l'essentiel était de gagner ! Les jeunes qui ont rejoint les séniors sont en train de se surpasser car les places deviennent de plus en plus chères», a déclaré Maher Kanzari au terme de la rencontre. «Malgré l'absence de joueurs- clés, ces jeunes ont su gagner, assumant parfaitement leurs responsabilités contre une équipe béjaoise qui joue bien au football», avait- il ajouté.

Il est fait allusion, on l'a compris, à Mideni, Rhimi, Ouedfen, Ben Aissa, Khelifi, Bougatfa, Rhibi ou encore Ben Hassine. Ce dernier, dont c'est le premier match en tant que titulaire en Ligue 1, a été l'auteur du but victorieux à la 45 '. Cet attaquant recruté à l'inter saison ne pouvait cacher sa satisfaction : «Je savais qu'à tout moment je pouvais faire partie du onze de départ. Je suis resté toujours concentré sur mon travail.

L'occasion m'a été donnée aujourd'hui contre l'OB. Je suis heureux d'avoir marqué, le mérite revient à toute l'équipe», s'est contenté de dire modestement Fayed Ben Hassine à l'issue du match. Pour un début, ce n'est pas mal ! Et pourtant, Ben Zitoun, Allalah, Ferchichi et Oussama Ali, des valeurs sûres, n'étaient pas là. Le CAB peut ainsi travailler dans une ambiance sereine pour bâtir une équipe compétitive.