Tunisie: L'USBG enchaine avec un deuxième succès consécutif - Le grand retour !

Deux victoires successives ont changé le destin de l'équipe de Ben Guerdane qui était sur le point d'abdiquer et de s'enliser dans le bas du tableau.

Après avoir eu raison dans le temps additionnel, grâce à un superbe but libérateur de Houssem Habbassi (95'), d'une EGSG qui s'est défendue bec et ongles, l'USBG s'est distinguée une nouvelle fois en empochant trois nouveaux points qui valent vraiment leur pesant d'or face à l'ASS à Soliman même avec un but signé cette fois par Ayoub Mcharek ( 49 '). Ces 6 points grappillés en deux matches successifs ont donné une grande bouffée d'oxygène aux protégés de Mohamed Ali Mâalej qui ont quitté la queue du peloton et grimpé à la 4e place du groupe du play-out avec 15 points. «Oui, pour nous c'est un vrai soulagement», confirme le coach des Jaune et Noir.

«Nous avons multiplié les contre-performances à tel point que nous étions au bord d'un naufrage qui nous aurait été fatal. Nous avons pris un grand coup au moral et il nous n'était pas facile de redresser la barre et de sortir la tête de l'eau. Mais à force de volonté, d'abnégation et de persévérance, nous sommes parvenus à vaincre le mauvais sort qui semblait nous être destiné et à refaire surface .Le mérite revient en premier à mes joueurs qui se sont donnés à fond sans jamais abdiquer et ont été bien récompensés de leurs efforts. Si on enchaîne avec un autre succès face au CAB, samedi 11 mai, je peux vous assurer que rien ne nous arrêtera dans cette marche en avant».

%

L'apport du milieu de terrain

Plusieurs facteurs ont été derrière le mauvais départ. À part un arbitrage qui n'a pas été clément et qui a lésé plus d'une fois l'USBG, le long mutisme et le manque d'efficacité du secteur offensif, et notamment le duo de pointe Nassim Sioud- Mohamed Ali Omri, ont été le handicap majeur qui a empêché l'équipe de Ben Guerdane de profiter des 4 points d'avance du bonus pour amorcer la grande échappée dès les premières journées.

Un blocage au niveau du finish qui a failli coûter cher. «Il fallait réagir rapidement avant qu'il ne soit trop tard, car les occasions de rachat se comptent sur les doigts d'une seule main», a enchaîné Mohamed Ali Mâalej. Partant de ce constat, il a beaucoup travaillé durant les dernières semaines pour trouver les meilleures formules d'un milieu à vocation offensive, avec plus de projection des demis vers la zone de vérité adverse.

La paire Mahmoud Messaî -Meskini était un rideau assez sécurisant devant la défense. Consigne a été donc donnée pour une très grande liberté de manoeuvre aux milieux offensifs dont la débauche d'énergie doit être mise davantage en oeuvre pour le boulot de création et de finition. Le pion clé de cette métamorphose salutaire a été Houssem Habbassi.

Il a joué à la perfection le rôle de meneur de jeu infatigable qui multiplie les percées en profondeur et distille les dernières passes au millimètre au joueur en meilleure position d'aller droit au but. Il a été aussi opportuniste à souhait comme en témoigne son chef-d'oeuvre dans les dernières secondes d'un match capital qui s'acheminait vers un nul contre les Gafsiens.

Contre l'ASS, c'est un autre milieu de terrain offensif, en l'occurrence Ayoub Mcharek, qui, par le biais d'un lob spectaculaire du portier local, a ouvert la marque en terrain réputé difficile et compliqué la tâche de l'équipe de Wajdi Bouazzi qui avait un besoin urgent des trois points. Quand on a un effectif aussi riche en joueurs de valeur et très varié en formules et solutions de rechange comme l'USBG, tout entraîneur est sûr de pouvoir à la fin atteindre l'objectif escompté. Mohamed Ali Mâalej a su où mettre les pieds. Une victoire face au CAB samedi prochain à Ben Guerdane sera pour lui le grand pas vers la réussite de l'opération maintien pour laquelle il a été appelé.