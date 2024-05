Madagascar: Rugby à XV féminin - Les Makis à un pas de la Coupe du monde

Les Ladies Makis ont assuré leur premier match face à la formation Kényane au tournoi Africa Women's Cup. La deuxième journée de ce mercredi sera décisive pour l'équipe nationale du rugby à XV.

Une belle revanche. Les Ladies Makis ont joué leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations « Africa Women's Cup » de la plus belle des manières. Fenitriniaina et ses coéquipières ont battu les Simbas du Kenya après la sirène sur le score de 29 à 22, samedi, au Stade Makis Andohatapenaka. C'est une belle revanche, surtout parce qu'elles ont réussi à gagner avec le même score que lors de leur dernière rencontre. Pourtant, il a fallu attendre la dernière minute pour que les Ladies Makis remportent la victoire grâce à un essai de délivrance, obtenu par Olivia à la 84e minute. Les Kenyanes ont nettement dominé le terrain lors de la première période. Elles ont encaissé 7 points dès la 6e minute du jeu. Elles ont mené sur le score de 7 à 0 voire 12 à 0 à la 18e minute. Les Makis n'arrivaient à décoller qu'à la 39e minute sur le premier essai marqué par Olivia. 12 à 5, c'était le score avant la pause.

Les Makis ont montré une grande détermination et sont parvenues à trouver le rythme du jeu au retour des vestiaires. En enchaînant deux essais en dix minutes, elles ont réussi à renverser la situation et à prendre les commandes. Joela a marqué le premier essai à la 45e minute, suivi d'Erickah qui a égalisé le score à la 56e minute (17-17). Le quatrième essai, seulement deux minutes plus tard, a permis à l'équipe de prendre l'avantage (22-17).

%

Cependant, les Kenyanes ont réussi à égaliser à la 62e minute. Les deux équipes ont ensuite joué avec délicatesse jusqu'à ce que les Malgaches trouvent la faille grâce à un magnifique essai de Olivia. « La préparation physique et tactique des Makis, notamment en défense et en mêlée, a porté ses fruits, et elles ont su appliquer toutes les consignes pour décrocher cette victoire importante», a noté le coach. Cette précieuse victoire rapproche les Ladies Makis de la qualification pour la Coupe du Monde 2025. Elles seront confrontées aux Camerounaises, qui ont subi une défaite écrasante de 55 à 00 contre l'équipe d'Afrique du Sud ce mercredi. Le couple présidentiel s'est rendu au temple pour assister à ce match des Makis.