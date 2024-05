Madagascar: Futsal féminin « Turnover » - L'Université Aceem remet son titre en jeu

La troisième édition du tournoi de Futsal féminin « Turnover », organisé par l'UCM a été lancé officiellement ce samedi à Ambatoroka.

L'université Catholique de Madagascar (UCM) a lancé officiellement la troisième édition de son tournoi de Futsal Féminin, baptisée « Turnover », lors d'une réunion technique organisée ce samedi à Ambatoroka. Avec pour objectif principal de promouvoir la participation des femmes et des filles dans le monde du football, cette compétition se déroulera du 11 mai au 8 juin au Gymnase Couvert de Mahamasina, avec la participation de 16 universités et instituts d'Antananarivo. Tantely Symphorien, aumônier de l'UCM, a expliqué que le tournoi « Turnover » vise à lutter contre toute forme de discrimination et de violence envers les femmes, en offrant une plateforme aux passionnées de football féminin.

Depuis sa première édition en 2022, le tournoi s'est imposé comme un symbole de l'engagement de l'UCM en faveur de l'égalité des genres, avec pour slogan « Women The Best peacemaker », les femmes, les meilleures artisanes de la paix. « Et nous, l'Université catholique de Madagascar, avons choisi à notre manière cette forme de lutte à travers le foot féminin, dénommé Turnover qui signifie rotation, car depuis longtemps à Madagascar comme ailleurs, le football est perçu comme un sport uniquement réservé aux garçons et aux hommes. Alors que beaucoup de filles et de femmes sont passionnées de cette discipline », poursuit-il.

%

L'organisation de ces tournois de Futsal Féminin inter-universitaires s'inscrit dans le cadre d'une vision plus large de l'UCM, qui vise à promouvoir une formation intégrale, incluant la transmission de valeurs telles que la justice sociale et le respect des droits des femmes. Cette année, Mbolatiana Andriamanantsoa, directrice générale fondatrice de Softwell, a été nommée marraine de la troisième édition du « Turnover ».

Dans son discours, elle a exprimé son honneur d'être associée à cet événement et a souligné l'importance de soutenir les initiatives visant à mettre en valeur les capacités des femmes dans un contexte marqué par la persistance de la discrimination et de l'injustice.