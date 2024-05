Cameroun: Dschang - L'UE apporte un soutien crucial aux déplacés internes dans le cadre du développement local

La ville de Dschang bénéfice d'un appui de l'Union Européenne dans le cadre des initiatives de développement local

Dschang dans la région de l'ouest Cameroun accueille les déplacés internes des régions du nord-ouest et du Sud-Ouest depuis le début de ces troubles sociaux. L'hospitalité africaine s'est faite voir pour les ressortissants des régions anglophones qui sont soutenues depuis leur arrivée dans le département de la Menoua par l'association pour la promotion du développement local

Dans sa phase de clôture de ce projet piloté par l'Union Européenne, les retombées sont visibles notamment la facilité à intégrer socialement les victimes des régions anglophones à créer des activités génératrices de revenus l'Ambassadeur de l'Union Européenne pour le Cameroun et la Guinée Equatoriale, S.E. Jean-Marc Châtaigner, Jerome PONS chargé de la coopération de l'Union Européenne, Pepa BENITEZ, chargée de la jeunesse et de l'immigration font fait le déplacement pour voir de plus les réalisations sur le terrain.

La délégation a entamé ce voyage par le chefferie du 3ème degré du Village Ngui de la Commune de Dschang du Groupement Foréké. Ici, la délégation de l'Union européenne a rencontré quelques bénéficiaires du projet RIPDI (IDPs et hôtes) et a eu un échange amical au cours duquel les bénéficiaires ont décrit aux hôtes, sous la houlette du coordinateur Brice Nguevou. Informations sur l'APDEL, comment ils ont utilisé l'argent reçu de l'APDEL pour créer des activités génératrices de revenus, les conditions de vie des déplacés et dans la communauté d'accueil qui dans de rares cas ne sont pas toujours harmonieuses et le contexte de la réinstallation. Ce dernier en a également profité pour se réjouir principalement du fait que l'Union européenne continue de financer son activité à travers l'APDEL, qui bénéficie également d'un suivi technique et psychologique.

Le siège d'Horizon Jeune était le dernier point de cette visite. Les membres de la délégation ont pris connaissance du projet REPAIR-CA et FE réalisé par Horizon Jeune avec le soutien de l'APDEL. Ce projet a également permis aux déplacés internes et à la communauté d'accueil de se réunir pour créer des activités génératrices de revenus et en tirer des dividendes.

Cet après-midi, j'ai souhaité visiter les activités de soutien aux personnes déplacées internes que l'Union européenne soutient à travers l'ONG APDEL. Il s'agit de ce que nous faisons très spécifiquement pour soutenir les personnes déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest victimes du conflit et qui cherchent refuge à Dschang. Il a fallu voir comment ils sont accueillis, dans quelles conditions ils vivent avec le bloc hôte et comment on peut les accompagner dans des projets économiques, des dimensions sociales, des projets de cohésion sociale, pour voir comment renforcer ces liens de cohésion sociale. EUX. Jean-Marc Châtaigner à la fin de sa visite. "A mon avis, le travail accompli par les Camerounais est vraiment impressionnant. Il est important de montrer que l'Union européenne, ce n'est pas seulement des organisations internationales, ce n'est pas seulement des étrangers, mais nous soutenons les Camerounais, les jeunes Camerounais qui travaillent pour d'autres Camerounais".