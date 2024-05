Cameroun: Great soppo - L'association culturelle et de développement grescuda voit le jour

Le Dr Absalom Woloa Monono, élite de Great Soppo dans le département du Fako de la région du Sud-Ouest, a déclaré que le lancement de l'Association culturelle et de développement de Great Soppo, GRESCUDA, vise à garantir que la communauté atteigne la grandeur dans l'unité.

Il s'exprimait lors d'une cérémonie de collecte de fonds et de pose de la première pierre d'une salle communautaire polyvalente GRESCUDA. Absalom Monono Woloa est le Président pionnier de GRESCUDA. L'événement a eu lieu les 12 et 13 avril au Great Soppo Wrestling Field et au Campus of Baptist Comprehensive High School Great Soppo. L'événement a été rehaussé par la présence du préfet, du chef supérieur, SDO du Fako, Mekala Engelbert Mviang ; le préfet du DO de Buea, le président-directeur général, PDG de Dash Holdings, Bony Dashaco ; le Chef du Grand Soppo, la Chef HRM Etina Monono, le Consul Général du Nigeria pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les députés, membre du conseil électoral du Cameroun, le Délégué départemental des Arts et de la culture et l'élite du Grand Soppo.

Construire, atteindre la grandeur dans l'unité dans son discours, Absalom Woloa Monono a noté que « Notre vision de la grandeur est de construire une communauté unie visant à protéger nos traditions et notre patrimoine culturel ; vivre en paix avec des personnes d'origines différentes, notre objectif principal étant de promouvoir le développement et l'autonomisation économiques et socioculturels». En présentant le projet du centre polyvalent, le Président a révélé que « la salle est un bâtiment de quatre étages estimé à 257.598.579 millions FCFA et comprendra environ quatre salles et 18 bureaux et elle fournira un espace pour le conseil de la communauté et Rencontres GRESCUDA ».

Il a également déclaré que l'établissement disposera « d'un centre culturel où nos objets culturels et historiques seront stockés, présentés et préservés, d'un centre de prestataires de santé qui fera office de dispensaire, de garderie et de pharmacie, d'un centre commercial et de prestataires de services pour accueillir des bureaux d'avocats, d'assureurs, de coopératives de crédit, etc. ET enfin des salles événementielles pour les cérémonies qui seront ouvertes au public à des tarifs raisonnables». Dans le domaine de la santé, le Président a révélé que certains membres de l'élite de la diaspora travaillant dans les établissements médicaux se sont engagés à fournir les médicaments qui seront vendus dans les pharmacies. Selon lui, cela profitera à la communauté.

SDO appelle à l'engagement

Le SDO de Fako, Viang Mekala qui dans son intervention lors de l'événement a appelé la population de Great Soppo à s'engager dans le projet. Il a également déclaré : « Je peux confirmer que Great Soppo est l'une des plus grandes communauté du département du Fako et j'encourage la population à continuer de soutenir la réussite du projet afin que dans moins d'un an, la structure soit achevée».

Le chef supérieur du Grand Soppo dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La chef de Great Soppo, la chef de la GRH, Etina Monono, a déclaré : « Le message est que nous avons commencé et que nous ne devons pas céder. Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il a appelé tout le monde à se joindre à nous et à faire de cette vision une réussite. Il a été clair : « Il est essentiel que dans des moments comme celui-ci, des villages comme le nôtre fassent tous leurs efforts pour améliorer notre situation ».

Le chef a également présenté les autres membres et cadres de GRESCUDA au SDO. Il a rappelé que la construction de la salle communautaire n'est pas la seule cible du GRESCUDA. Il a déclaré qu'ils se tourneraient vers le secteur éducatif pour accorder des bourses aux étudiants brillants qui réussissent bien à l'école et donner également une chance aux enfants qui n'ont pas l'opportunité ou les moyens de poursuivre leurs études parce que leurs parents n'en ont pas les moyens.

Il a également parlé de la construction de forages et de la nécessité d'augmenter l'approvisionnement en eau de la communauté. Il a appelé les habitants de Great Soppo du pays et à l'étranger à faire partie de ce projet. Bony Dashaco, en tant que principal organisateur de l'événement, a lancé le projet avec une somme de 5 millions de FCFA, suivi par d'autres personnes présentes à l'événement.