Tunisie: Les entreprises tunisiennes appelées à saisir les opportunités offertes sur le marché nigérien

Tunis — « Les entreprises tunisiennes sont appelées à saisir les opportunités offertes sur le marché nigérien essentiellement, dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'hydraulique, la santé et l'immobilier, a indiqué le président de la Fédération nationale des entrepreneurs du BTP relevant de l'UTICA Jamel Ksibi.

Il a exprimé lors du forum économique Niger-Tunisie organisé, lundi, 6 mai 2024 à Niamey, la volonté les hommes d'affaire tunisiens surtout les jeunes d'investir au Niger et de créer des projets dans les domaines de l'agriculture, de la santé, du bâtiment et travaux publics (BTP).

Le chef de la représentation commerciale du Centre de Promotion des Exportations «CEPEX» dà Abidjan, Noamen Hamdani a souligné qu'environ 60 entreprises (en dehors de secteur des services) exportent leurs produits vers le Niger mais seulement 5 entreprises exportent de manière régulière.

« Ces exportations sont essentiellement composées de produits alimentaires (couscous, farine.) et des produits de l'industrie mécanique et électrique (les câbles, les transformateurs.) », a -t-il mentionné. Il a affirmé que le CEPEX oeuvre à accompagner les entreprises tunisiennes dans l'identification d'un partenaire stratégique en vue d'assurer la pérennité des exportations tunisiennes aussi bien sur le marché nigérien que sur les autres marchés de l'Afrique subsaharienne.

%

«Les exportations tunisiennes sur le marché nigérien demeurent faibles malgré l'existence de plusieurs opportunités »a -t-il dit. Elles ont atteint, en 2023, 20 millions de dinars contre 45 millions de dinars en 2021.

De son côté, le ministre nigérien du commerce et de l'industrie, Seydou Asman a fait remarquer que le Gouvernement nigérien entend encourager la promotion et le développement de partenariats entre les hommes d'affaires nigériens et leurs homologues tunisiens de manière à concrétiser les opportunités et contrats commerciaux et réaliser des projets industriels.

Il a souligné que le secteur privé aidera à relever deux défis majeurs en l'occurrence la création massive d'emplois pour les jeunes et la génération de ressources propres substantielles pour faire face au développement des infrastructures de base dans les domaines de l'économie, de la santé, de l'énergie, de l'hydraulique, de l'hôtellerie, de l'éducation ainsi que l'accès aux technologies de l'information et de la communication.

Le ministre nigérien a invité, à cette occasion, les entreprises tunisiennes à saisir les opportunités d'investissements dont regorge le Niger dans tous les secteurs d'activités en vue de nouer des relations de partenariats entre les deux pays dans un esprit gagant-gagant. Il a fait savoir que le Niger occupe une position stratégique en Afrique car c'est un carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.

Et de poursuivre que le Niger est un pays multiculturel et multilingue dont la cohésion sociale repose sur des valeurs de sagesse, de solidarité et de tolérance, lesquelles sont héritées de son passé de territoire de passage et de brassage de populations.

Pour sa part, le président de la chambre de commerce et d'industrie du Niger, Moussa Sidi Mohamed a invité les entreprises tunisiennes à investir en toute confiance au Niger affirmant que les chefs d'entreprise nigériens sont impatients de nouer des partenariats fructueux et mutuellement avantageux pour les deux parties.

« Le cadre réglementaire nigérien est propice à l'investissement et offre une panoplie d'opportunités», a-t-il ajouté.

En 2022, les échanges commerciaux entre le Niger et la Tunisie ont atteint 10,191 millions de dollars d'importation contre 31 millions dollars d'exportation.

Plus de trente entreprises tunisiennes participent, du 4 au 9 mai 2024, à une mission économique à Niamey au Niger et ce à l'initiative de la Chambre Syndicale Nationale des conseillers à l'export (UTICA) et du Groupement d'intérêt économique (GIE Tunisie Niger Développement) en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'industrie du Niger.

Cette mission économique vise, essentiellement, à assurer une meilleure présence des produits tunisiens au Niger et des produits nigériens en Tunisie et à favoriser les échanges d'experts entre les deux pays.