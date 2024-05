Tunisie: Le secteur textile tunisien se dote d'une feuille de route pour mener à bien sa transition verte

Tunis — Le secteur textile tunisien vient de se doter d'une feuille de route fixant les étapes à suivre pour réussir sa transition verte. Cette feuille de route a été élaborée par les comités techniques mis en place pour assurer le suivi du projet "Transition verte du textile tunisien", une initiative innovante, pilotée par la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH) pour promouvoir la durabilité environnementale dans l'industrie textile tunisienne.

Cette initiative vise d'ici 2030, à recycler 90% des eaux usées, réduire de 30% l'empreinte carbone des entreprises, utiliser 100% d'électricité d'origine renouvelable, réduire de 50% les déchets textile ainsi qu'à certifier 100 entreprises textile selon les normes ISO 14001 et ISO 50001.

La feuille de route qui fixe les lignes directrices de la transition verte du secteur a été mise en place, suite à la signature, le 2 mai 2024, d'un protocole d'accord pour le soutien de la transition vers un textile tunisien vert et circulaire, entre le gouvernement tunisien représenté par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations et le Royaume Néerlandais représenté par son Ambassade à Tunis et le CBI (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement).

En effet, les règles d'accès au marché Européen ont été révisées suite à l'adoption en décembre 2019, du Pacte vert pour l'Europe, en vertu duquel l'Union européenne (UE) s'intéresse de plus en plus aux impacts environnementaux dans les pays tiers de sa consommation et commence à mobiliser les règles d'accès au marché européen comme un levier en faveur de sa transition écologique.

D'autres règles et restrictions sont également prévues très prochainement. C'est la raison pour laquelle, la FTTH s'active à se mettre à niveau et à s'engager sur la voie de la durabilité et de la circularité pour préserver et renforcer la place du textile tunisien sur le marché européen.