Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Mai 2024

Cote d’Ivoire : Diplomatie régionale - Bassirou Diomaye Faye attendu à Abidjan

Sauf changement de dernière heure, Bassirou Diomaye Faye est attendu ce 07 Mai 2024 à Abidjan. Plusieurs sources contactées par Jeune Afrique, Bassirou Diomaye Faye confirment l’information. Selon la source, le nouveau président sénégalais profitera de ce séjour pour rencontrer son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, qu’il surnomme « le patriarche ». Avant Abidjan, le chef de l’Etat sénégalais était en Mauritanie, en Guinée Bissau et en Gambie. A noter que la Cote d’Ivoire abrite une forte communauté sénégalaise très paisible qui opère dans le commerce de détails et la restauration entre autres. (Source : Jeune Afrique.com)

Liberia : Exploitation forestière -Le pays veut augmenter ses exportations de bois

Le Liberia, le pays le plus boisé d'Afrique de l'Ouest, a une longue histoire d'exploitation forestière illégale, que l'autorité de régulation du pays, la Forestry Development Authority (Fda), s'est efforcée à plusieurs reprises de combattre. Le Liberia, le pays le plus boisé d'Afrique de l'Ouest, a une longue histoire d'exploitation forestière illégale, que l'autorité de régulation du pays, la Forestry Development Authority (FDA), s'est efforcée à plusieurs reprises de combattre. Dans une interview accordée à l'Associated Press, M. Merab a répondu pour la première fois à des questions sur son passé et a détaillé ses projets de gestion des forêts du Liberia, promettant d'augmenter les exportations de bois et de réduire les réglementations. Les exportations annuelles de bois les plus élevées du Liberia étaient de 1,4 million de mètres cubes, a-t-il déclaré, alors que 3 millions de mètres cubes seraient viables. Cela équivaudrait à environ 1 200 piscines olympiques remplies de bois. (Source : africanews)

Tunisie : Mission économique - Plus de 30 entreprises tunisiennes à Niamey

Plus de 30 entreprises tunisiennes participent actuellement à une mission économique dans la capitale du Niger, Niamey, du 4 au 9 mai 2024, à l’initiative de la Chambre syndicale des conseillers à l’exportation de l’Utica, en coopération avec le Ministère du Commerce et de l’Industrie du Niger. Ces entreprises sont actives dans de nombreux secteurs, tels que l’agriculture, l’énergie, la banque, les assurances, les communications, l’industrie. (Source : African Manager)

Niger: Lutte contre l’insécurité - plusieurs bandes de malfaiteurs démantelées

La police nigérienne a déclaré ce vendredi, avoir démantelé quatre groupes de malfaiteurs dans la ville de Niamey, la capitale du pays. Dans la semaine du 22 au 28 avril 2024, la Direction de la Police Judiciaire a démantelé quatre cas de malfaiteurs dans la Ville de Niamey.Le premier cas est un individu âgé de 40 ans, auteur de l’assassinat de sa seconde épouse au quartier Sa’aga Gourma, dans la nuit du 22 au 23 avril 2024. En effet, après sept mois de vie conjugale, sa femme avait quitté son foyer conjugal suite à une mésentente survenue entre eux. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Agriculture et autosuffisance alimentaire- Des équipements et intrants pour booster la production agricole

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé, le lundi 6 mai 2024, dans la matinée, à la remise d’équipements et d’intrants agropastoraux aux producteurs burkinabè. Ce sont au total 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes qui ont été mis à la disposition des acteurs du monde rural pour booster la production agricole. En plus, 714 motos ont été acquises au profit des agents agricoles. Le gouvernement va également accompagner les producteurs avec des intrants composés entre autres, de 10 000 tonnes d’aliments pour poissons, 68 964 tonnes d’engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences végétales, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d’aliments concentrés. Le coût ; plus de soixante-dix-huit milliards de Fcfa.(Source : aouaga.com)

Mali : Cyclisme - Bamako remporte le Grand Prix de Cotonou

Le cycliste malien Yaya Diallo a remporté le Grand Prix de Cotonou le dimanche 05 mai 2024 au Bénin après avoir parcouru en 02h30min12s, les 104 km que constitue le tour de Cotonou. Une victoire sur fond de conflit. Deuxième à franchir la ligne d’arrivée derrière l’algérien Hamza Amari, Yaya Diallo a pris la tête du classement à la suite d'une décision du jury. Lors du dernier sprint, le Mali a porté réserve contre l’Algérie pour violation de son couloir, rapporte Ortb. (Source : abamako.com)

Nigeria : Front commun contre le terrorisme avec la Cédéao - Vers une alliance régionale pour la stabilité de l’Afrique de l’Ouest

La Cédéao et l’Algérie se sont engagées dans une large collaboration qui vise à solutionner des problèmes et défis que rencontrent la région de l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.« La Cédéao et l’Algérie conviennent d’avoir des discussions régulières sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l’ouest et au Sahel, ainsi que le sort des migrants irréguliers ». C’est l’engagement pris par Dr Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la Cédéao et Ahmed Attaf, ministre Algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger lors de leur rencontre à Alger, qui s’est tenue du 23 au 26 Avril 2024. (Source : acotonou.com)

Gabon : Football/Ligue 1- Pierre Emerick aubameyang finaliste pour le titre de Meilleur Joueur du mois d’Avril

L'attaquant gabonais, Pierre Emerick Aubameyang est en lice pour la distinction mensuelle du mois d'avril en ligue 1, a annoncé la Ligue de Football Professionnel (Lfp). Évoluant du côté de l'Olympique de marseille, et actuel meilleur buteur du club phocéen cette saison, Aubameyang concourt aux côtés des deux français, Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) et Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).(Source : alibreville.com)

Rca : Lutte contre l’insécurité - «Sur le terrain, la coopération entre Faca et Minusca est une avancée»

En Centrafrique, voilà tout juste deux ans que la diplomate rwandaise Valentine Rugwabiza dirige les 14 000 casques bleus de la Minusca, l’une des plus importantes missions de l’ONU dans le monde. À son arrivée, les relations de la Minusca avec le pouvoir centrafricain étaient tendues. Aujourd’hui, elle se félicite d’avoir « rétabli une coopération productive ». Mais comment se passe la cohabitation de ses casques bleus avec les paramilitaires russes de Wagner ? Entretien. (Source : Rfi)

Cameroun : Procès Zogo - Les avocats de la défense demandent l'accès à l’intégralité du dossier.

C’est la troisième audience dans le cadre du procès sur l'assassinat de Martinez Zogo, l'animateur et ancien directeur de la radio Amplitude FM se tient ce lundi 6 mai à Yaoundé. Comme les deux précédentes, la demande formulée par les avocats de la défense qu'il leur soit transmis l'intégralité du dossier d'instruction par le tribunal risque encore d'occuper les débats. Les 30 avocats de la défense représentants les 17 accusés lors du procès sur l'assassinat de Martinez Zogo en font un préalable non négociable dans la préparation de leur défense alors que le tribunal les invite à consulter le dossier sur place. (Source : Presse locale)

Tchad : Elections présidentielles- Les Tchadiens ont voté pour élire leur président après trois ans de pouvoir militaire

Les tchadiens étaient lundi dernier aux urnes pour mettre fin à trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle marquée par un duel inédit entre le président de transition, le général Mahamat Déby, et son Premier ministre et ex-opposant Succès Masra. L'ancien chef du gouvernement Albert Pahimi Padacké et sept autres candidats sont également en lice. Les tchadiens ont voté lundi 6 mai pour mettre fin à trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle qui met en scène un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son Premier ministre Succès Masra, ex-opposant rallié à son régime. ( Source : France 24)