Congo-Brazzaville: BAD - Près de 250 milliards FCFA destinés à quatre secteurs prioritaires

En mission de travail à Brazzaville, la vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD) chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, Marie-Laure Akin-Olugbade, a salué le 6 mai l'excellente coopération entre son institution et le gouvernement congolais. Le financement de la BAD en faveur du pays, qui représente 249,6 milliards FCFA, est destiné aux secteurs des infrastructures routières, l'agriculture, la formation et la gouvernance.

La BAD est l'un des principaux partenaires de la République du Congo, avec un portefeuille évalué à quelque 410 millions de dollars, soit près de 250 milliards FCFA. Au cours de ces dernières années, l'institution panafricaine a financé la construction des routes d'intégration, notamment la route Ouesso-Sangmelima reliant le Congo avec le Cameroun, la route Dolisie- Ndende-Doussala reliant le pays avec le Gabon, ainsi que le projet de route censé relier le Congo avec la Centrafrique.

Le but de la mission, d'après Marie-Laure Akin-Olugbade, est de consolider le lien de coopération entre la BAD et le Congo. Il s'agit d'examiner avec les autorités congolaises les modalités de mobilisation de financements innovants, d'assurer le suivi des opérations du portefeuille en vue d'accélérer leur mise en oeuvre et d'améliorer leur performance, de faire le suivi des discussions relatives aux appuis futurs de la BAD au Congo, d'engager également des discussions avec l'Institut national de la statistique, de prendre part à l'atelier de dissémination de l'évaluation conjointe de la vulnérabilité et de la résilience au Congo, de présenter le nouvel économiste pays aux autorités et aux partenaires...

Durant leur séjour, la vice-présidente de la BAD et sa délégation échangeront autour de ces sujets avec les autorités, notamment avec le Premier ministre et les ministres sectoriels. « Nous apportons un soutien à la mise en oeuvre du Plan national de développement 2022-2026 pour lequel je souhaite féliciter la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, pour l'élaboration et la clarté de cette politique. Nous accompagnons et nous intervenons notamment dans quatre grands domaines : les infrastructures, l'agriculture, la formation et la gouvernance », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, au sortir de la rencontre avec la ministre du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Concernant l'agriculture, la BAD appuie le pays dans le développement de chaînes de valeur, de la promotion de l'agro-industrie, à travers le Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac). Plusieurs localités et de nombreux paysans ont bénéficié de l'accompagnement du Prodivac. La formation professionnelle, principalement les jeunes, figure parmi les interventions de la banque.

En matière de gouvernance, l'institution financière panafricaine accompagne le gouvernement dans la réalisation des réformes. « Des réformes très audacieuses, très courageuses qui sont en train d'être mises en place pour, non seulement améliorer la mobilisation des ressources internes, mais aussi pour créer un environnement qui est favorable, attractif pour le secteur privé et également pour la gestion des ressources naturelles », a assuré Marie-Laure Akin-Olugbade, ajoutant que des projets liés à l'énergie et l'économie climatique sont en cours d'étude.