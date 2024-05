Congo-Brazzaville: Foire de Paris - L'ANA participe à la 120e édition

Sous le haut patronage de la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et la direction d'Emma Mireille Opa, les artisans congolais sont représentés à la cent-vingtième Foire de Paris.

Après la troisième édition du marché de l'artisanat de Brazzaville qui a eu lieu au mois de mars dans l'enceinte de la direction générale de l'Agence nationale de l'artisanat (ANA) sur le thème «Donnons de la valeur à la créativité artisanale », et la tenue de la deuxième édition de la "Semaine des métiers du raphia", toujours à Brazzaville, sur le site abrité de ce rendez-vous à Pefaco, une délégation des artisans a pris ses quartiers au Parc des expositions de la Porte de Versailles depuis le 1er mai sous le label du ministère de l'artisanat. Une autre délégation est également présente à la Foire de Tours du 3 au 12 mai.

Depuis Brazzaville, la directrice générale de l'ANA, Emma Mireille Opa, coordonne cette double représentation prévue pour montrer au monde la gastronomie du Bassin du Congo avec des mets du terroir, les savoir-faire des artisans congolais, leur permettre de promouvoir les produits made in Congo et de les commercialiser à l'international.

Parmi les produits artisanaux proposés sur le stand, il y a ceux de la gastronomie, de la filière bois visant à mettre en exergue le potentiel forestier congolais ainsi que les produits fabriqués à partir des matériaux de récupération en respect de la nature.

Dès la première journée, le stand a eu la visite de madame le maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle s'est d'ailleurs souvenue de sa dernière visite officielle à Brazzaville où elle avait été surprise de voir la verdure de la ville et les efforts de propreté du centre-ville. Sont présents sur le stand de l'ANA Pavillon4 - E061 Keyaa Superfoods ; Nkembi Caira Distribution ; Made in Africa Shop Ethnique LP et l'association Kiminou.