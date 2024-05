Congo-Brazzaville: Artisanat - Le raphia, une opportunité de création d'emplois pour les jeunes

La deuxième édition de la "Semaine des métiers du raphia", lancée le 6 avril à Brazzaville, est une opportunité de carrières à saisir pour les jeunes congolais, selon la ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo.

« Ce salon est un lieu d'opportunités de carrières à saisir pour les jeunes congolais en vue d'une insertion professionnelle certaine, gage d'une indépendance économique et financière qu'ils appellent tous de leurs voeux », a indiqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, lançant officiellement la deuxième édition de la "Semaine des métiers du raphia", en présence de ses collègues ministres chargés de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé ; et de l'Enseignement général, Jean Luc Mouthou, ainsi que de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Emilienne Raoul.

Cette deuxième édition s'inscrit dans la dynamique engagée par le ministère des PME et de l'Artisanat, à savoir « Un jeune, une entreprise », a expliqué Jacqueline Lydia Mikolo.

Ce rendez-vous artisanal autour du raphia, assorti d'un défilé de mode ayant ponctué le lancement officiel, a pour thème « Labélisation du tissu raphia : opportunité d'emplois pour les jeunes ». A en croire la ministre des PME et de l'Artisanat, la labélisation du tissu raphia made in Congo auprès de l'Agence de normalisation et de qualité ainsi que sa protection par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle sont des démarches que le gouvernement poursuit, lesquelles démarches conduisent à la reconnaissance officielle des différents tissus raphias congolais dans leur diversité.

%

Occasion à saisir

Les artisans voient en cette "Semaine des métiers du raphia" une grande opportunité. « Cette activité est une consécration de notre métier. Nous travaillons à la maison mais nous n'avons pas l'occasion d'exposer nos produits de façon régulière. Lorsque le ministre des PME organise ce genre d'événement, c'est une opportunité à saisir », selon Constance Dombi Massanga, artisane, spécialiste en broderie, qui travaille dans le raphia depuis deux ans.

Impulser l'industrie du raphia au Congo en mettant en lumière l'apport des métiers du raphia dans la création de l'emploi et de la richesse ; évaluer les avancées de l'exploitation commerciale du palmier à raphia dans les départements ; labéliser les produits dérivés du raphia ; organiser les tisserands en association sont les objectifs poursuivis par cette "Semaine des métiers du raphia".