Burkina Faso: Présidentielle au Tchad - Des Tchadiens ont voté au pays

Près de 8,2 millions de Tchadiens étaient attendus aux urnes, lundi 6 mai 2024, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les Tchadiens vivant au Burkina ont voté, les 5 et 6 mai à l'ambassade du Tchad. Une équipe de Sidwaya a fait le constat, le lundi 6 mai, au sein de la représentation diplomatique.

Les Tchadiens vivant au Burkina ont, à l'instar de leurs compatriotes du Tchad, pris part au premier tour de l'élection présidentielle 2024. Ils ont voté, les 5 et 6 mai 2024 à l'ambassade du Tchad au Burkina où deux bureaux de vote y étaient dressés pour la circonstance. Au passage de l'équipe de Sidwaya, dans la matinée du lundi 6 mai, une dizaine de votants a fait le déplacement pour accomplir son droit civique. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad, démembrement du Burkina, Djoma-le-Djemain Mbaïlalkoual, a indiqué que le processus se déroule normalement comme prévu.

Il a expliqué que les deux bureaux de votes sont restés ouverts pendant 11 heures, dimanche 5 mai, conformément à la loi. « Aujourd'hui, les bureaux ont également été ouverts à 7 heures et seront fermés à 18 heures. Chaque bureau de vote compte 354 inscrits avec un total de 708 personnes », a-t-il précisé. M. Mbaïlalkoual s'est par ailleurs réjoui de la forte mobilisation au premier jour. « Cela s'explique par le fait que c'est un jour férié. Depuis ce matin (deux heures après l'ouverture des bureaux), une vingtaine d'électeurs a accompli son droit civique et nous espérons d'ici à 18 heures que les citoyens tchadiens viendront voter », a-t-il confié.

Les votes dans les ambassades se déroulent sur deux jours, car, selon Djoma-le-Djemain Mbaïlalkoual, elles sont classées sur le régime de nomade. De façon générale, le présentant du parti « Les Transformateurs » du candidat Succès Masra, Olivier Mendique- lembaye, a aussi relevé un engouement de ses concitoyens pour le scrutin. Pour lui, cela s'explique par le fait que les Tchadiens veulent changer de paradigme face à un système vieux de 34 ans. Même son de cloche pour Constant Mbaindiguim, ingénieur des travaux en exploitation et maintenance des installations hydrauliques et en hygiène et assainissement.

D'énormes attentes

L'étudiant en fin de formation a dit être venus surveiller sa voix et celles des autres compatriotes. « J'ai déjà voté le dimanche, mais ma présence aujourd'hui se justifie par l'appel de notre candidat qui nous demande d'être des sentinelles pour ne pas laisser quelqu'un voler notre vote. Ils vont, peut-être, voler dans d'autres bureaux de votes, mais pas au Burkina », a rassuré M. Mbaindiguim. A l'écouter, les attentes des Tchadiens sont énormes. Il a fait savoir : « nous souhaitons d'abord de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national au profit des populations, des voies d'accès dans les villes et villages et surtout l'éducation et la santé pour les Tchadiens ».

Quant à Martial Dakombaye, étudiant au cycle d'ingénieur des travaux en informatique, il a espéré aussi à travers ce vote voire le changement qu'il attendait depuis longtemps dans son pays. « Je souhaite véritablement une ère démo- cratique, de justice, d'égalité et de paix au Tchad. Je ne veux plus entendre parler du Tchad du Sud ou du Nord, mais d'un seul Tchad. Nous voulons qu'on parle d'un seul peuple. Un peuple qui aime sa Nation et qui se bat pour son développement », a soutenu Martial Dakombaye.

Pour ce scrutin, 26 536 bureaux de vote, dont 90 à l'étranger ont été ouverts pour accueillir près de 8,2 millions électeurs dans les urnes. Les résultats provisoires de ce premier tour devraient être publiés, le 21 mai et les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel, le 5 juin. En cas de second tour, les électeurs seront convoqués pour le 22 juin 2024. Dix candidats sont en lice. Il s'agit de : Alladoum Djarma Baltazar, Lydie Beassemda, Théophile Bongoro Bebzouné, Mahamat Idriss Déby, Nasra Djimasngar, Brice Mbaïmon Guedmbaye, Mansiri Lopsikreo, Succès Masra, Albert Pahimi Padacké, Yacine Abdramane Sakine.