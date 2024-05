Cameroun: Une plateforme pour l'excellence de l'enseignement supérieur privé au pays

Ce 6 mai 2024, l'hôtel Sawa de Bonanjo s'est paré de ses plus beaux atouts pour accueillir l'ouverture solennelle du Salon National des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur (IPES) du Cameroun. Cet événement offre aux IPES du pays une opportunité unique de présenter leur offre de formation et d'échanger sur les différentes perspectives qui s'offrent à eux.

Sous le haut regard de Madame le Délégué Régional des Enseignements Secondaires pour le littoral, les IPES ont inauguré cette rencontre qui se déroulera du 6 au 7 mai 2024, de 9h à 18h.

Le thème central de ce salon est l'entrepreneuriat au coeur de l'Université privée, soulignant ainsi l'importance cruciale de la formation des futurs entrepreneurs. Pour cette édition du SANIPES, la BANGE BANK apporte son soutien en tant que sponsor majeur de l'événement.

Les membres de l'Association Nationale des IPES (ANIPES) ont saisi cette occasion pour mettre en avant leurs offres éducatives diversifiées.

Gabriel Raoul Djankou, Secrétaire Exécutif National de l'ANIPES, a souligné que leur principale mission est d'améliorer la qualité de la formation et des prestations des IPES afin de garantir une adéquation optimale entre l'éducation et l'emploi. Cette vision est en accord avec la vision du Chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, qui encourage le développement des compétences pour la croissance du pays. "C'est justement la première raison d'être de notre association, c'est de nous réunir pour améliorer la qualité de la formation, la qualité de nos prestations de telle sorte que l'adéquation entre la formation et l'emploi soit assurée mais surtout que les compétences qui sont sorties de nos écoles puissent contribuer de manière efficace au développement de notre pays selon la vison du chef de l'Etat son excellence Paul Biya. De toute façon, la qualité de notre formation c'est la première exigence de notre association l'ANIPES." A-t-il déclaré à nos micros.

Il est également important de noter que les IPES jouent un rôle crucial dans le domaine social et ne sont pas motivés uniquement par des intérêts financiers.

Gabriel Raoul Djankou a tenu à souligner que les frais de scolarité dans les IPES camerounais sont trois fois moins élevés que ceux pratiqués dans d'autres pays. Alors que les mêmes formations peuvent coûter jusqu'à 2 millions, 8 millions voire 12 millions de Francs CFA aux États-Unis et au Canada, les IPES offrent des opportunités d'apprentissage abordables aux étudiants camerounais.

Avec 476 IPES répertoriés officiellement en septembre 2023, dont environ 300 opérant normalement, l'ANIPES compte déjà 160 membres actifs. Cependant, l'association a pour ambition de rassembler tous les IPES du pays, créant ainsi une communauté d'excellence dans l'enseignement supérieur privé. Gabriel Raoul Djankou, avec optimisme, espère que l'association réunira les 476 IPES à l'avenir, renforçant ainsi leur influence et leur impact sur le pays. "l'association est unique et a vocation de réunir les 476 dans le futur" a-t-il affirmé.

Le Salon National des IPES constitue une occasion exceptionnelle pour les étudiants, les parents et les acteurs du secteur de l'éducation de découvrir les offres éducatives variées, de s'informer sur les opportunités d'entrepreneuriat et de saisir les clés de réussite offertes par les IPES. C'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aspirent à une éducation de qualité et à un avenir prometteur au Cameroun.