Congo-Kinshasa: Bombardement des sites de déplacés près de Goma - FONGI-RDC appelle au respect du droit international humanitaire

Le Forum des organisations non gouvernementales internationales en RDC (FONGI-RDC) a appelé, il y a quelques jours, les parties au conflit au respect du droit international humanitaire.

Cette structure a lancé cet appel à la suite du bombardement des sites de déplacés, situés autour de la ville de Goma (Nord-Kivu).

« Nous demandons une mobilisation internationale pour assurer un passage sûr et sans entrave pour les secours humanitaires », a fait savoir le Directeur du FONGI-RDC, Luc Lampriere.

Il a affirmé l'engagement de son organisation de travailler aux côtés des communautés affectées pour répondre à leurs besoins urgents, malgré les défis sécuritaires croissants.

Dans ce communiqué, le FONGI-RDC a exprimé sa profonde préoccupation face à cette aggravation de la situation sécuritaire qui met en danger la vie des civils et entrave leur accès aux services d'urgence nécessaires.

« Les déplacés internes se retrouvent pris au piège dans des combats à l'artillerie lourde, augmentant de manière alarmante les risques pour leur sécurité, leur vie et celles de leurs familles. Cette situation critique impacte aussi la capacité des travailleurs humanitaires à rester dans les camps en sécurité pour maintenir l'assistance humanitaire essentielle aux populations affectées », a poursuivi Luc Lampriere.

Cette situation préoccupe par ailleurs les acteurs humanitaires qui disent être en difficulté de porter secours aux déplacés.

« Il y a une immense tristesse et un sentiment d'impuissance parmi nous. Nous voyons des familles et des enfants terrifiés, et notre capacité à aider est limitée par des combats incessants. Un site ou un camp de déplacés ne devrait pas être un champ de bataille. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais la situation dépasse les capacités des acteurs humanitaires », a témoigné une travailleuse humanitaire.

Ce bombardement venu de la partie sous occupation des rebelles avait fait plus de 10 morts et plus de 30 blessés, affirment des sources gouvernementales.