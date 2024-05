Congo-Kinshasa: Meurtre d'une mère et de son fils - Peter Kazadi nie l'implication de la police nationale

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a nié, lundi 6 mai, l'implication des policiers de l'opération Panthère noire dans le meurtre d'une mère et de son fils âgé de 25 ans.

Lors d'un point de presse ténu à Kinshasa, Peter Kazadi attribue ce meurtre à un groupe d'individus habillés en tenue de Police et cagoulés.

« Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'oeuvre des agents de la Police nationale mobilisée pour l'opération Panthère noire conduite par la Légion nationale d'intervention et ayant pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs », a-t-il précisé.

Peter Kazadi botte tout en touche et rappelle que les opérations menées dans le cadre de Panthère noire sont planifiées par la haute hiérarchie.

« Or, lorsque vous regardez les faits que nous sommes en train de déplorer, vous constaterez qu'il s'agit des individus qui agissent en petit groupe. Ils ne sont pas de l'opération Panthère noire. Ce sont des criminels qu'il faut dénoncer. L'opération Panthère noire est menée de façon ciblée, après récolte des renseignements, on planifie et on choisit un jour où on descend pour interpeller les malfrats », argumente le vice-Premier ministre de l'Intérieur.

%

Le patron de la Sécurité intérieure a également révélé que l'un des membres de ce groupe est « effectivement dans les mailles de la Police » et que les recherches se poursuivent pour « démasquer ces criminels ».

Il a par ailleurs invité les habitants de Kinshasa à dénoncer et signaler toute présence de ces individus dans leurs quartiers.

Plainte contre inconnu

Cette version des autorités est rejetée par la famille de Mme Francine Ntumba Kankonde qui réclame justice après la mort de deux de ses membres.

Mme Francine et son fils Ismaël Mukeba âgé de 25 ans habitaient à Yolo Ezo dans la commune de Kalamu ont été criblés des balles la nuit de vendredi à samedi 4 mai, par des policiers cagoulés, selon la famille.

« Le vendredi, un groupe de policiers cagoulés a fait irruption sur l'avenue Ezo devant la parcelle de Mme Francine où ils ont arrêté son fils Mukeba Tshilomba Ismaël. Quand la dame a été alertée elle est partie rejoindre ces éléments de la Police pour faire savoir que son fils n'était pas kuluna, c'est un universitaire et un joueur de football », a rapporté Me Ramazani Shabani, avocat de la famille.

Craignant pour la sécurité de son fils, a expliqué cet avocat, la dame a décidé de suivre ceux qui ont interpellé son fils.

« Toute la nuit, ils ont été portés disparus. C'est seulement au matin que les enfants qui sont restés à la maison ont appris que le corps de leur maman a été retrouvé dans la commune de Makala sur l'avenue Bas-Congo et que leur frère était acheminé à l'hôpital, blessé aussi par balles. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un élément qui aurait été arrêté dimanche et placé à l'IPKIN », a-t-il ajouté.

La famille a déposé, lundi 6 mai, une autre plainte contre inconnu chez l'auditeur militaire de Kinshasa-Gombe pour que les malfrats soient appréhendés, punis et que justice soit faite.

De l'opération Panthère noire

L'opération « Panthère noire » a été lancée au mois d'avril dernier par Peter Kazadi, le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur. Cette initiative, pilotée par la Police nationale congolaise, vise à combattre le banditisme et la criminalité qui sévissent principalement à Kinshasa, mais aussi dans plusieurs villes à travers le pays.

Depuis la résurgence du banditisme urbain, communément appelé Kuluna, des acteurs politiques et de la société civile avaient dénoncé l'absence des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Cette opération cible des membres de gangs qui écument certains quartiers de Kinshasa.