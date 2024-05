Togo: Législatives au pays - «On ne peut pas appeler ça une élection» dénonce un opposant, le conseiller du président répond

Le parti au pouvoir au Togo a largement remporté les régionales organisées le 29 avril, ont indiqué le 6 mai 2024 les autorités électorales, consolidant la position de la majorité après une victoire déjà écrasante aux législatives. Un scrutin organisé le même jour et dont le parti d'opposition FDR dénonce les résultats : « On ne peut pas appeler ça une élection dans un pays normal. » Le conseiller politique du président de la République togolaise répond à l'opposition.

Au Togo, les résultats des législatives organisées le 29 avril 2024 suscitent beaucoup de réaction dans les rangs des partis de l'opposition. Le parti au pouvoir, l'Union pour la république (Unir) a remporté 108 sièges des 113 à pourvoir à l'Assemblée, selon la commission électorale.

Le parti d'opposition Les Forces démocratiques pour la république (FDR), qui a obtenu un siège à l'Assemblée, ne reconnaît pas ces résultats. « Nous n'avons jamais imaginé que les fraudes pouvaient atteindre une telle ampleur », affirme le président des FDR, Maître Paul Dodji Apévon.

« Nous ne pourrons pas accepter ce qui est proclamé comme résultat »

« Au regard de ce que nous avons vécu, en tant que candidat, en tant que chef de parti, ce que nos candidats, nos militants, nos délégués ont vécu sur le terrain, je vous assure honnêtement qu'on ne peut pas appeler ça une élection dans un pays normal, lance-t-il au micro de notre correspondant Peter Dogbé. Nous ne pourrons pas accepter ce qui est proclamé comme résultat d'une élection normale. Lorsque vous allez à des compétitions, vous avez des partenaires en face qui ont les moyens, c'est vrai, on le reconnait, des moyens d'État, mais qui utilise seulement ces moyens d'État pour gagner ? Je peux encore comprendre, mais que ces dirigeants choisissent délibérément de demander à leurs militants d'aller partout violenter les gens, voler à visage découvert, mais vous appelez ça des élections ? »

Sur le fait de siéger ou non à l'Assemblée, Maître Paul Dodji Apévon réagit : « On nous a donné un siège. Est-ce que nous refusons de prendre ce siège ? Non, la décision allant dans ce sens ou non, mais ce n'est pas le FDR seul qui la prendra. Nous allons nous concerter avec les autres, toute l'opposition dans son ensemble, pour savoir ce que nous faisons de ce qui nous aura été attribué comme résultat. »

Face aux accusations de l'opposition, qui pointe des fraudes de grande ampleur, Pascal Bodjona, conseiller politique du président de la République togolaise, répond, au micro de Liza Fabbian : « Lorsqu'une élection est faite et qu'il y a des contestations, les votes de recours sont certainement ouverts devant la Cour constitutionnelle et on va apporter les preuves des allégations dont on fait état. Dans tous les cas, moi je pense que les élections ont été faites et tout le monde maintenant peut faire l'analyse des résultats. »

Pascal Bodjona renvoi au passage à l'opposition la responsabilité de ses propres résultats : « Vous savez que les militants de l'opposition, s'ils avaient été dans la dynamique de l'unité d'action, l'opposition aurait eu un nombre conséquent de sièges à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas. Alors que vous savez bien que nous sommes dans le système de la proportionnelle aux élections. Actuellement, on attend que la Cour constitutionnelle puisse donner les résultats définitifs et que les voies soient ouvertes pour les recours que les partis politiques ou les listes auront à exercer devant cette Cour. »

Le président Faure Gnassingbé a promulgué le 6 mai 2024 la nouvelle Constitution adoptée le 19 avril dernier et qui fait donc basculer le pays vers un régime parlementaire. La réalité du pouvoir sera donc désormais concentrée dans les mains d'un « président du Conseil des ministres » choisi au sein du parti majoritaire à l'Assemblée.