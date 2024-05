Sénégal: Licenciement au King Fahd Palace - Le collectif des 76 licenciés interpelle les nouvelles autorités

Après leur licenciement pour « motifs économiques » lors de la pandémie de la Covid-19, le collectif des 76 déflatés de l'hôtel King Fahd Palace se tourne vers les nouvelles autorités pour que « justice leur soit rendue ». Ces ex-travailleurs de l'hôtel ont fait face à la presse hier, lundi 6 mai.

Le collectif des licenciés de l'hôtel King Fahd Palace continue de dénoncer leur licenciement et veut leur réintégration. Face à la presse hier, lundi 6 mai, il a interpelé les nouvelles autorités sur leur sort. « On compte vraiment sur ce nouveau gouvernement pour que justice soit faire. C'est pourquoi on fait appel au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que notre ministre de tutelle et le ministre du Travail pour qu'ils fassent quelque chose », a fait savoir la porte-parole du jour, Ndèye Khoudia Ka.

En effet, lors de la pandémie de Covid-19 en 2021, la Direction de l'hôtel King Fahd Palace avait licencié 76 travailleurs pour des « motifs économiques ». Depuis lors, ces pères et mères de familles disent vivre des difficultés. « Nous sommes allés voir toutes les instances du Sénégal mais rien n'a été fait. On nous dit que Racine Sy est superpuissant. On a tout fait. On n'a jamais eu gain de cause. Nous sommes allés au tribunal du travail, à l'Inspection du travail. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas trancher », a souligné la porte-parole.

En effet, afin d'atténuer l'impact économique de la pandémie, l'ancien Chef de l'Etat, Macky Sall avait dégagé une enveloppe destinée au secteur du tourisme. Et selon les travailleurs licenciés, l'hôtel King Fahd Palace était le premier à recevoir sa part de la subvention de l'Etat du Sénégal.

« Le président de la République avait dégagé une certaine somme pour qu'il n'y ait pas de licenciement. A notre grande surprise, on a vu que Racine Sy a obtenu sa part. D'ailleurs, il est le premier à recevoir sa part mais jusqu'à présent, il n'a pas respecté le pacte qui a été signé. On a remarqué qu'il a pris des gens sur sa base politique qui n'ont fait aucune formation et nous qui avons fait 30 ans, 25 ans, 20 ans, il nous a fait sortir », a déploré Ndèye Khoudia Ka. Après des négociations entre l'intersyndicale et la Direction de King Fahd Palace, il y avait un pacte de stabilité pour la réintégration des travailleurs. Ces derniers comptent maintenir la pression pour leur réintégration. A les en croire, si les nouvelles autorités ne réagissent pas, ils vont organiser un sit-in avec leurs familles à l'hôtel King Fahd Palace où « séjourne actuellement le président de la République ».