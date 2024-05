Sénégal: Journée internationale de la sage-femme - L'Ansfs pour un siège à chaque table de décision

La Journée internationale de la sage-femme a été célébrée hier, dimanche 5 mai. Au Sénégal, l'association nationale des sages-femmes a fait le plaidoyer pour plus d'investissements, de ressources, d'autonomie, de reconnaissance et d'un siège à chaque table de décision afin que ces membres puissent devenir la main-d'oeuvre dont le monde en réchauffement a besoin. Pour y arriver, la présidente Bigué Ba Mbodji a souligné : « il est essentiel que nos contributions soient reconnues et que nos voix soient entendues dans l'élaboration de politiques et de pratiques qui aident les sages-femmes à fournir des soins de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et infantile accessibles et de qualité, qui soient également durables pour notre planète ».

Ensemble, les sages-femmes peuvent créer un avenir plus durable. Cependant, pour répondre à l'appel de la communauté internationale sur le thème de cette journée du 05 mai qui leur est dédiée : « les sages-femmes, une solution vitale pour le climat », l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal (Ansfs) a fait savoir que pendant les crises climatiques, elles peuvent s'adapter pour garantir des soins sûrs, respectueux et de qualité aux femmes et aux personnes. Cependant, pour bien mener cette action, l'Ansfs a fait le plaidoyer au cours d'un point de presse pour plus d'investissements, de ressources, d'autonomie, de reconnaissance et d'un siège à chaque table de décision. Pour la Présidente Bigué Ba Mbodji, il est extrêmement urgent d'allouer des ressources et de déployer des efforts pour faire face à la crise climatique.

« Les sages-femmes peuvent plus facilement atteindre les zones touchées par les catastrophes climatiques et fournir rapidement des services essentiels de santé reproductive et maternelle. Elles constituent un réseau précieux pour la distribution d'informations fondées sur des données probantes ce qui garantit l'accès aux soins aux femmes et aux nouveaux nés » a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : « en tant que sages-femmes, nous ne nous considérons peut-être pas toujours comme des championnes du climat, mais les preuves sont claires. La continuité des soins prodigués par ces dernières, améliore les résultats en matière de santé et contribue à la durabilité environnementale et à l'adaptabilité en réduisant l'empreinte carbone des services de santé et en les rendant plus résistants au changement climatique ».

Pour être encore plus performante, l'Ansfs a soutenu : « Il est essentiel que nos contributions soient reconnues et que nos voix soient entendues dans l'élaboration de politiques et de pratiques qui aident les sages-femmes à fournir des soins de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et infantile accessibles et de qualité, qui soient également durables pour notre planète ». Et d'attester : « mes consoeurs fournissent des services de santé sûrs et durables, aident les communautés à s'adapter au changement climatique et sont les premiers à réagir aux catastrophes climatiques. A travers la célébration ladite journée, nous rendons un hommage mérité à toutes les sages-femmes et plaidons pour des changements nécessaires afin d'assurer un avenir durable à la profession de sage-femme partout dans le monde et particulièrement au Sénégal ».