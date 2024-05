Gabon: Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema échange avec le CEO du groupe Gaz Min International

Libreville, le 06 mai 2024-Le Président de la Transition , Président de la République, Chef de l'Etat le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour Monsieur Ashok Sagar, Président directeur général du Groupe Gaz Min International.

L'appui au développement des projets structurants dans les domaines des infrastructures routières, de la santé, de l'éducation et de la construction de logements socio-économiques ont fait l'objet des échanges entre le Président de la Transition et l'investisseur émirati.

Ainsi, dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique, le CEO du groupe Gaz Min International entend apporter à la partie gabonaise son expertise conseil dans les différents projets susmentionnés.

Existant depuis une vingtaine d'années, la société pétrolière et énergétique basée aux Emirats Arabes Unis fait dans l'apport de conseils stratégiques, innovants et inégalés pour construire et financer des projets d'infrastructures auprès des gouvernements et des entités semi-gouvernementales dans divers secteurs tels que le logement social et

économique, les projets pétroliers et gaziers, les centrales électriques à énergies fossiles et renouvelables et tout type de projets d'infrastructures.