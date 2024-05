Gabon: Les employés de la SGEPP honorés lors de la fête du travail

La société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers « SGEPP » a honoré ses travailleurs ce week-end dernier dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Cérémonie qui marquait la célébration de la fête du travail en différé. Des moments de partages qui leur a permis de sortir du stress, de décompresser et à penser à autre chose que leur dépôt.

Le 1er mai est une journée qui donne l'occasion de reconnaitre l'importance du travail et des travailleurs dans la construction et le développement d'une entreprise. La SGEPP s'inscrit dans cette optique. C'est donc par plusieurs jeux de société et d'un mini tournoi de football, que les activités marquant la célébration de la fête du travail en différé, que les agents de la SGEPP ont démarré ce samedi dernier, dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Une occasion pour ces derniers de sortir du stress quotidien.

C'est un moment particulier pour le personnel qui en avait vraiment besoin. « Nous avons trouvé cela intéressant. Les agents ont eu raison de se mettre à l'aise. Comme vous la savez, nous travaillons sur un site assez stressant. Cde moment est la bienvenue pour chacun de nous de nous récréer », nous a confié Audrey Odouko Diouf.

La fête du travail, rappelle un des agents, est aussi un moment pour les partenaires sociaux de s'exprimer ou présenter leurs difficultés en matière de conditions de travail. Jean Felix Dvassa, Délégué du personnel dit être confiant et accorde le bénéfice du doute à la nouvelle équipe dirigeante de la SGEPP. « Nous avons signé dernièrement, des accords ou les travailleurs ont obtenu la retraite complémentaire, avec cet accord, on peut recevoir son argent après notre départ » a-t-il fait savoir.

%

Présent à ces retrouvailles, Ivon Tchicot, Directeur Général de la SGEPP, a tenu à rappeler à son personnel, l'objectif commun qui est de faire avancer l'entreprise et être prêt à relever les défis qui se dressent sur leur chemin. « Je suis fier de voir comment chacun d'entre vous apporte sa pierre à l'édifice, comment nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs. Je m'engage à continuer et à valoriser chaque membre de notre équipe. Votre travail est essentiel à notre succès » précise t-il.

Chaque employé a pu se régaler et a trouvé son compte. Un moment qui davantage rassemble et rapproche les uns aux autres dont l'objectif est d'avoir des résultats satisfaisants pour le bien de la société. La cérémonie a pris fin par un déjeuner et des prestations des artistes invités.