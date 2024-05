Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - Le président de l'Assemblée nationale à Alger

Sur invitation de Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), son homologue de la République du Congo, Isidore Mvouba, accompagné d'une délégation de haut niveau, a entamé depuis le 5 mai une visite de travail de cinq jours à Alger.

La visite officielle de la délégation parlementaire congolaise fait suite à celle effectuée à Brazzaville, en février dernier, par le président du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Congo, Baghdad Benamara, et la délégation qui l'accompagnait.

Profitant de son séjour à Alger, le président de l'Assemblée nationale congolaise a été reçu, le 6 mai, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.

La rencontre entre les deux personnalités a permis de passer en revue l'état des relations fraternelles et de coopération qui unissent les deux pays et les perspectives de les consolider, notamment dans le sillage de la mise en oeuvre du rôle de la diplomatie parlementaire, qui constitue une source essentielle de rapprochement et du consensus entre le Congo et l'Algérie.

Les deux parties ont hautement salué le caractère privilégié de ces relations, qui sont profondément enracinées dans leur histoire et qui jouissent d'une attention particulière de la part du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso.

Lors du tour de table, il a également été souligné, de façon particulière, l'engagement commun des dirigeants des deux pays envers le continent africain et leur volonté constante de contribuer activement et efficacement à mobiliser le soutien nécessaire pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays et les peuples africains dans divers domaines et à tous les niveaux.

Pour sa séance de travail avec Brahim Boughali, un protocole d'entente et de partenariat entre l'APN et l'Assemblée nationale du Congo a été signé, toujours le 6 mai, à Alger.

Selon un communiqué du bureau de l'APN, cet accord de partenariat signé entre, d'une part, le président Brahim Boughali et, de l'autre, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, permettra l'échange de documents et de textes de loi des deux pays, en plus de l'organisation de forums, de conférences et des sessions de formation.

En plus de ces aspects, cet accord permettra également l'organisation de rencontres périodiques entre les deux présidents et les membres des deux assemblées. Des rencontres qui permettront l'échange des points de vue concernant les grandes questions internationales et d'encourager les groupes d'amitiés et l'échange des expériences autour des questions liées à la gestion administrative, technique et financière.

Isidore Mvouba poursuit sa mission en Algérie où il s'entretiendra avec le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, ainsi qu'avec un certain nombre de hauts responsables de l'État. Par ailleurs, la délégation congolaise visitera un certain nombre d'installations importantes, d'institutions et de sites importants en Algérie, apprend-on.