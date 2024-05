Congo-Brazzaville: Coopération sino-africaine - Un colloque international s'ouvre ce 8 mai à Brazzaville

A l'initiative de l'Académie des sciences d'outre-mer, des experts, des chercheurs, des décideurs politiques et des acteurs du développement se réuniront les 8 et 9 mai à Brazzaville, pour discuter des relations entre la Chine et l'Afrique.

Placé sous le haut parrainage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, le colloque international sur la Chine et l'Afrique se veut être une plateforme pour évaluer l'impact de la coopération sino-africaine sur le développement économique, social et politique de l'Afrique, a-t-on appris.

En effet, les relations entre la Chine et l'Afrique se sont amplifiées au cours de ces dernières années, la Chine devenant un partenaire incontournable pour plusieurs pays africains, un acteur majeur dans le domaine des infrastructures, des ressources naturelles et du commerce sur le continent.

La rencontre de Brazzaville offre ainsi une opportunité aux participants d'aborder plusieurs sujets dont les investissements chinois en Afrique; la préservation de l'environnement mondial de paix et de sécurité, sur l'émergence d'une économie mondiale ouverte et inclusive. Délocalisé en République du Congo par l'Académie des sciences d'Outre-mer, ce colloque est aussi une occasion de parler des questions de coopération économique et commerciale, de développement durable, de gouvernance et de partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique et d'évaluer les avantages ainsi que les défis des investissements chinois pour les pays africains. C'est également une opportunité pour mettre en lumière les perspectives et les attentes des différentes parties prenantes, y compris les gouvernements, les entreprises, la société civile.

Se tenant aux deux Tours jumelles de Mpila, ces assises permettront, par ailleurs, de passer en revue le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo et 24e anniversaire du forum de coopération sino-africaine. Au nombre des intervenants attendus, on peut citer des représentants des gouvernements africains et chinois, des organisations internationales, des universitaires, des opérateurs économiques ainsi que des représentants de la société civile.

L'agenda du colloque prévoit, entre autres, la décoration du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son oeuvre littéraire. L'Académie des sciences d'Outre-mer remettra au chef de l'Etat congolais des médailles pour couronner ses actions et son engagement en faveur de la protection de l'environnement et pour ses oeuvres littéraires.