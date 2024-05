Cote d'Ivoire: Gastronomie - Charlie Koffi et Prisca Gilbert, deux chefs cuisiniers défenseurs du terroir ivoirien

Une pause culinaire en Côte d'Ivoire, où se tient jusqu'au 11 mai la 4e édition d'Abidjan restaurant week : 14 restaurants haut de gamme de la capitale économique ont ouvert leurs portes au grand public, en proposant des formules plus accessibles. Focus sur deux chefs cuisiniers ivoiriens, qui profitent de cet événement pour mettre en valeur les produits du terroir.

Sourire aux lèvres, le chef Charlie Koffi, coupe des oignons. Le voilà en train d'imaginer une nouvelle recette à base de poisson et de légumes locaux revisités à sa manière : « Comme le vol-au-vent d'escargots ivoiriens parfumé au kablè. L'idée, c'est de jouer avec l'escargot qui vient de Sassandra, avec le kablè, qui est une épice locale que l'on met dans la sauce graine, qui est délicieuse. Et le tout, dans un format d'inspiration un peu française, un vol-au-vent. »

Enfant, c'était un élève doué, qui a sauté plusieurs classes. Charlie Koffi a fait des études de génétique, pour finalement se tourner vers sa passion : la cuisine. « Ma mère préparait chaque week-end, raconte-t-il. Donc je baignais dedans, je suis né dedans. Je suis comme un prêcheur avec son bâton de pèlerin, qui va toucher un maximum de personnes, leur dire combien nous avons de bons produits, combien il faut qu'on joue avec, qu'on les valorise, dans une démarche d'inclusivité ».

Même passion partagée par la cheffe Prisca Gilbert, qui doit ses talents à sa grand-mère. C'est elle qui lui a appris à manier des produits comme l'huile de palme non raffinée, le manioc et les fruits de mer. Prisca Gilbert a ouvert la Maison Akissi depuis décembre, un restaurant convivial, tapissé d'oeuvres d'art. Et qui abrite aussi une poignée de stagiaires. « Il est important que ces jeunes puissent travailler la banane plantain, la pâte d'arachide ou le gombo, comme ils le feraient facilement pour faire une sauce béchamel, souligne-t-elle. C'est important de rester proche de son identité, avant d'aller vers une autre cuisine ».

Yasmine Fofana, initiatrice de l'Abidjan restaurant week: «On a vraiment une belle diversité culinaire» Du 6 au 11 mai 2024, 14 restaurants accueillent ainsi un public large, afin de partager leurs valeurs culinaires : il y a plusieurs cuisines du monde, notamment la cuisine japonaise, italienne, et bien sûr ivoirienne, à l'image de celle de la capitale économique qui est cosmopolite, comme l'explique Yasmine Fofana, l'initiatrice de l'Abidjan restaurant week. « On a vraiment une belle diversité, affirme-t-elle au micro de Bineta Diagne. Donc, moi, je vois que quand on commençait, on pouvait compter vraiment le nombre de tables gastronomiques africaines sur les doigts de la main. Aujourd'hui avec des chefs comme Prisca Gilbert, Charlie Koffi, je compte une dizaine de tables à Abidjan. Je pense que ça vient aussi avec la population abidjanaise en elle-même. Non seulement l'Ivoirien aime manger, l'Ivoirien aime bien manger. Mais on a aussi cette classe moyenne qui aime se faire plaisir, qui aime les voyages mais aussi la gastronomie (donc, l'idée de voyager sans quitter son pays). Mais on a aussi de plus en plus d'expats, de personnes qui viennent s'installer ici, qui ne sont pas forcément Ivoiriens, donc qui, non seulement ont envie de découvrir les tables locales et la cuisine locale, mais aussi de découvrir d'autres cuisines. Donc, je pense que c'est tout cet ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, à Abidjan, on bouge culinairement parlant de la meilleure façon qui soit ».