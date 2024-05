Algérie: Représentant le président de la République, Cherfa au Sommet africain sur les engrais et santé des sols

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa prend part, à partir de mardi, à Nairobi (Kenya), en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du Sommet africain sur les engrais et la santé des sols, indique un communiqué du ministère.

Organisé par la Commission de l'Union africaine et le gouvernement de la République du Kenya, ce sommet qui s'étalera jusqu'au 9 mai, intervient en application de la décision de la 37e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis-Abeba les 17 et 18 février 2024, a précisé la même source.

Ce sommet vise à "réunir l'ensemble des parties et acteurs concernés pour mettre en lumière le rôle des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable et favorable de l'agriculture en Afrique", selon le ministère.