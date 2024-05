Madagascar: Stand-up à Paris - Joely Kely triomphe avec « Mbola Mijoro »

Le spectacle «Mbola Mijoro» de Joely Kely, qui s'est tenu à Paris le 4 mai, s'est affiché complet avec plus de trois cents spectateurs, abordant la vie des Malgaches à l'étranger.

L'humour, c'est du sérieux». C'est le message que voulait transmettre Andrianina Rajoelisoa, connu sous le nom de Joely Kely, lors de son spectacle « Mbola Mijoro » au Théâtre Traversière à Paris, samedi. Le spectacle a affiché complet, avec près de trois cents personnes plongées dans une heure trente de stand-up de Joely Kely, après quatre mois de préparation, deux ans après son premier spectacle à Paris. Dès 19 heures 30 à Paris, le spectacle s'est ouvert sur la voix de Fanja Andriamanantena, qui a présenté l'artiste et a souligné l'humour comme un véritable art, et le stand-up comme un art vivant à part entière.

« Contrairement au premier spectacle en 2022 qui parlait beaucoup de l'ancienne vie de Joely à Madagascar, de son enfance, de nostalgie, en grande partie de sa mère ; ce nouveau spectacle semble tourner doucement la page de l'épisode « Madagascar », et parle beaucoup plus de sa vie de Malgache à l'étranger. Un spectacle où chaque spectateur pouvait s'identifier ou se sentir parfois visé. L'artiste parle de ses expériences personnelles en faisant quelques comparaisons ou des parallèles avec la vie à Madagascar. Par exemple, Joely Kely a raconté à sa façon humoristique le «starter pack» du Malgache en France comme le collier avec pendentif en forme de l'Île de Madagascar, le vangovango, et les baskets blanches immaculées», souligne l'organisateur.

Stand-upper dévoué

Le titre « Mbola Mijoro» fait référence au stand-up mais aussi au fait que le comédien Joely Kely est encore debout malgré toutes les intempéries de la vie loin de sa terre natale. Le stand-upper a souligné également sur scène que c'est grâce à son public qu'il est encore debout et peut s'épanouir dans ce métier qui est également sa passion.

« Aucune tournée en provinces françaises en vue. Mais le spectacle a été enregistré en vidéo. Nous attendons sur quel support ou plateforme les Malgaches du monde entier pourront visionner ce spectacle inédit », explique l'organisateur. Joely Kely est le créateur de la page Facebook «C'est du Joely», cumulant plus de quatre cent vingt-neuf mille abonnés et des millions de vues, avec plusieurs dizaines de vidéos mettant en scène une trentaine de personnages.

« Ça va être très prétentieux mais je trouve que mon humour est assez authentique. Il est absurde mais vrai. Il est totalement décalé mais sans fausse note. Il est recherché mais simpliste. Il est parfois cru mais toujours tendre. Et par-dessus tout, il est toujours bienveillant. Bon, il est parfois noir mais toujours bon enfant. Et surtout, il y a de moi dans tous mes personnages, ils sont tous différents mais ce qui les rassemble, c'est moi. Et ça, je pense que mes abonnés le ressentent, ils ressentent ce moi, mes valeurs, mes principes, mes intentions, mes engagements, mes convictions, dans chacun de mes personnages aussi bien incarné soit-il et aussi décalé soit-il. Et ça, c'est l'identité », conclut Joely Kely.