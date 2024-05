Madagascar: Coopération Mulhouse/Mahajanga - Les partenaires satisfaits de la progression des projets

La mission annuelle de la délégation de Mulhouse, dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets entre la ville de Mulhouse et de Mahajanga, s'est achevée la semaine dernière.

Plusieurs projets sont appuyés par la ville de Mulhouse, notamment la santé et l'environnement, la promotion de la lecture publique, la fiscalité ainsi que la promotion de l'artisanat.

Une réunion de restitution de la mission, effectuée par les parties prenantes, s'est déroulée le 30 avril dernier à l'Hôtel de Ville de Mahajanga, en présence de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga, Velomary Tonganirina Zafiarinefo, et de son staff.

La délégation de Mulhouse était composée des experts Nicolas Gazut, Christophe Reiss et Claudia Meschede. Elle est à Mahajanga depuis le 22 avril.

Ils sont satisfaits de la progression des projets et agréablement surpris par la mise en place des nouvelles technologies, comme le projet de digitalisation au niveau du service de l'état civil. « Nous sommes surpris par la mise en place de la digitalisation au niveau de la municipalité. Nous sommes aussi reconnaissants de votre accueil chaleureux et de votre implication par votre présence sans faille durant les diverses réunions et les descentes sur le terrain durant ces quelques jours. Cela démontre votre optimisme pour la continuité des autres projets », a déclaré la chargée de mission, service relations internationales de la ville de Mulhouse, Claudia Meschede.

Appui indéfectible

Néanmoins, quelques points d'amélioration ont été proposés à la délégation spéciale. La ville de Mulhouse est toujours enthousiaste pour la continuité de la coopération qui sera scellée par la célébration de deux décennies de partenariat entre les deux villes, cette année.

« Nous sommes surtout reconnaissants au partenaire Gescod sans qui cette coopération n'aurait pas vu le jour et pour leur appui indéfectible à la commune », a précisé la PDS de la commune de Mahajanga.

Les objectifs de cette mission annuelle étaient d'appuyer la mise en oeuvre des activités relatives aux déchets et à l'assainissement, de s'informer sur les autres volets du projet santé et environnement, ainsi que d'effectuer des mises au point sur les autres volets de partenariat entre Mahajanga et Mulhouse.

Mais le plus important est également la célébration des 20 ans de partenariat.

Des visites sur le terrain, notamment à l'EPP de référence d'Amborovy, aux marchés ainsi qu'au guichet unique et au service de l'état civil, étaient organisées durant les deux semaines de visite.