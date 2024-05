Madagascar: Moto/Rally Sprint Acerbis - Marco Prevé revient de loin

Come-back réussi. De passage au pays, Marco Prevé a créé la surprise et a devancé les champions locaux lors du Rally Sprint Acerbis dimanche à Ambohimanga. Cette course compte pour la deuxième manche nationale d'enduro. L'organisation a pris la décision de modifier la formule en course sur une spéciale chronométrée sur une distance d'environ 20 km, en deux manches.

Le top 4 a été composé de pilotes de la catégorie MX1. Marco Prevé a réalisé deux meilleurs temps et a bouclé la première manche en 00:25:52 et la deuxième en 00:25:23, soit un cumul de 00:51:15. C'était sa première course de la saison. Marco Prevé était auparavant un pilote assidu, mais il était absent des courses locales ces dernières années car il poursuit ses études à l'étranger depuis quelque temps. Le duel entre le dauphin et le troisième, deux pilotes qui se connaissent bien, a été rude.

Duel acharné

Le champion de la catégorie MX2, qui évolue depuis quelques temps en MX1, Miadantsoa Razafinarivo, classé deuxième lors de la précédente Enduro Sherco Motul, termine en seconde place en réalisant un chrono de 00:26:17 à l'issue de la première manche et 00:26:40 à la deuxième. Il a ainsi réalisé un cumul de 00:52:57.

Le vainqueur de la course d'endurance Sherco Motul à Merimandroso Ivato, le jeune Andy Andrianirina, complète le podium (Temps 1: 00:27:10 - Temps 2: 00:25:58, Temps réalisé 00:53:08). Le vainqueur de l'Enduro d'Antsahadinta en début février, Finaritriniaina Razafindrakoto, se trouve au pied du podium (Temps 1: 00:27:04 - Temps 2: 00:26:39, Temps réalisé: 00:53:43).

L'ancien multiple champion de Madagascar et actuel champion de la catégorie des vétérans 1, Tsirava Razafimahefa alias Tsitsi, se trouve à la cinquième place (Temps 1: 00:27:25 - Temps 2: 00:27:17). Le circuit a été aussi technique que varié. «C'est un terrain de balade de dimanche», comme l'a décrit l'un des concurrents. C'est un circuit très varié avec des montées, des descentes roulantes, un sentier battu des charrettes à zébus et il y a eu également une descente brusque, l'une des difficultés du tracé.