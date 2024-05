Algérie: Goudjil reçoit le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu, lundi, à Alger, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, avec lequel il a examiné l'état et les perspectives des relations historiques entre les deux pays, indique un communiqué du Conseil.

La rencontre, tenue au siège du Conseil, a permis de "passer en revue l'état et les perspectives des relations historiques entre l'Algérie et le Congo, qui partagent l'espace africain avec ses particularités et ses défis, et les moyens de les promouvoir et de les renforcer dans le domaine parlementaire à travers l'intensification de la coopération et de la coordination entre les représentants des deux peuples amis conformément aux orientations des dirigeants et des gouvernements des deux pays", précise le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué "l'actualité africaine sur les plans politique, économique, sécuritaire et de développement, et échangé les vues sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Le président du conseil a appelé à rapprocher davantage les deux pays et à renforcer la concertation pour un partenariat fructueux dans tous les domaines, dans le cadre l'intégration économique africaine prometteuse de la zone de libre-échange continentale.

Il a souligné à cet égard que tout "rapprochement entre les Africains est un rempart contre les plans et les complots qui épuisent leurs richesses", et contribue à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité face aux défis internationaux croissants que connaît le monde et à leurs graves répercussions sur la sécurité alimentaire des peuples africains.

Il a également appelé à "une coopération fructueuse entre l'Algérie et le Congo dans tous les domaines", mettant en avant "le climat favorable aux investissements dans l'Algérie nouvelle, consolidé par des législations incitant au partenariat et à la création de richesse".

Dans le même sillage, M. Goudjil a mis en avant "la priorité que l'Algérie accorde aux pays africains pour leur relance économique et leur participation à toutes les initiatives et mécanismes internationaux et africains liés au développement durable sur le continent".

Abordant les questions internationales, M. Goudjil a réaffirmé "la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien au droit du peuple palestinien à la résistance jusqu'à l'établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale", soulignant que "les expériences des Africains avec l'esclavage et le pillage des terres doivent pousser les pays du continent à rejeter la colonisation où qu'elle soit et à soutenir les droits des peuples à la liberté, à la souveraineté et à une vie décente".

Dans ce contexte, il a plaidé pour "l'adoption de positions africaines claires et unifiées vis-à-vis de la cause sahraouie juste, en oeuvrant en faveur de la décolonisation à travers le soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance".

De son côté le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, s'est dit heureux de visiter l'Algérie, exprimant "son admiration pour le progrès et le changement à tous les niveaux que connait l'Algérie nouvelle".

M. Isidore Mvouba a également fait part de "la fierté du peuple et des dirigeants congolais des bonnes relations unissant le Congo et l'Algérie", souhaitant la promotion de ces relations notamment dans les volets économique et commercial, et ce à travers le renforcement des échanges, la facilitation de la circulation des individus et l'ouverture de la ligne aérienne directe entre Alger et Brazzaville".

M. Mvouba a également affirmé "la volonté de son pays d'intensifier les expertises et les expériences dans les domaines de l'énergie et des hydrocarbures", appelant à "la nécessité d'exploiter les opportunités offertes dans le cadre de l'accord de libre-échange africain pour établir un bloc économique africain bilatéral et multilatéral, à la hauteur du potentiel et des moyens considérables des pays du continent, en vue d'établir un partenariat équilibré et d'accélérer le rythme du développement durable en Afrique".

Les deux parties ont convenu de "renforcer la coopération interparlementaire entre l'Algérie et le Congo, d'intensifier les visites et les échanges d'expertises, de relancer les groupes d'amitié, en sus de coordonner les positions des instances législatives dans les tribunes parlementaires, au mieux des intérêts communs des deux pays et de tous les Africains", conclut le communiqué.