Algérie: Le 9e Festival national de la création féminine du 9 au 17 mai à Alger

ALGER — Des concepteurs de costumes, créateurs et artisans spécialisés dans les métiers liés à l'habillement, le bijou et les parures, issus de plusieurs régions du pays, prendront part au 9e Festival national de la création féminine, prévu du 9 au 17 mai prochain au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, ont indiqué dimanche à Alger les organisateurs.

Organisé dans le cadre du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai) sous le thème "Costumes et parures, patrimoine à travers l'histoire", l'évènement mettra en valeur le savoir-faire et les compétences qui contribuent à la préservation du patrimoine vestimentaire et les métiers liés à la broderie, la couture et le bijou.

Le commissaire du Festival, Sid Ali Benmerabet, a souligné lors d'une rencontre avec la presse, que la 9ème édition "mettra en avant la création et l'innovation" à travers la nouvelle vision des jeunes artistes qui, dit-il, contribuent à la sauvegarde de l'identité et du patrimoine immatériel algériens.

Le programme de l'édition 2024 prévoit également un espace pour les artisans qui présenteront leurs produits et créations, alors que les start-up opérant dans le domaine des arts, le prêt-à-porter et de la mode, participeront, pour la première fois, à cet évènement.

Ces entreprises innovantes seront associées dans le projet de création d'une plate-forme "be djazairi" (sois Algérien) pour donner une visibilité à l'international au patrimoine culturel algérien à travers une base de données en ligne regroupant les entreprises spécialisées dans la création vestimentaire et la promotion du patrimoine national.

Dans le souci de donner un "cachet académique" à cette manifestation, les organisateurs ont prévu une exposition sur l'histoire du costume à travers la création féminine et son rôle dans la conservation et la sauvegarde du patrimoine vestimentaire à travers les générations.

Dans l'objectif de mettre en avant le rôle de la formation dans la préservation et la transmission du savoir-faire dans le domaine, des artisans présenteront à travers des ateliers interactifs, leurs créations (bijoux, vêtements, broderie) et feront la démonstration de leur créativité et savoir-faire devant le public. Des master-class dédiées notamment à la broderie d'art, la confection de bijou et le design sont aussi au programme de cette édition.

Les écoles de formation spécialisées notamment dans la broderie, la confection de bijoux, la taille de pierre et le tissage, participeront également à ce Festival qui a réservé également un espace dédié aux musées qui présenteront des collections vestimentaires et bijoux.

Parallèlement à l'exposition, des conférences sur le costume et le bijou seront animées par des universitaires et spécialistes du patrimoine vestimentaire.

Organisé depuis 2010 sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, le Festival culturel national de la création féminine, a pour objectif de promouvoir les créations et les innovations des femmes algériennes dans les domaines de l'art et de l'artisanat.