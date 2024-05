Algérie: Sport scolaire - Belaabed reçoit le président de l'ISF

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a reçu, lundi au siège du ministère, le président de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), Laurent Petrynka, en présence du président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf.

A cette occasion, M. Belaabed a passé en revue les acquis du sport scolaire en Algérie, le qualifiant de "stratégique et fort", à même de permettre à l'Algérie d'occuper "des places honorables" sur la scène internationale, notamment à travers la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la création d'une direction du sport scolaire au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Education, chargée de mettre en oeuvre la stratégie nationale pour développer ce type de sports.

Dans ce cadre, le ministre a précisé, dans une déclaration à la presse, que le dossier de l'éducation physique et sportive était pris en charge par des spécialistes au niveau de 21.000 écoles à travers l'Algérie, ce qui constitue "une grande réalisation", soulignant que la direction du sport scolaire "estchargé de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement de ce type de sports et de son renforcement au niveau des établissement d'éducation et d'enseignement, en coordination avec les secteurs concernés, à même de forger les jeunes talents qui soutiennent les efforts de l'Algérie dans la préparation des élites sportives représentant le pays dans des événements et compétitions internationaux".

Il a, également, affirmé avoir perçu une "réaction favorable" de la part du président de l'ISF quant aux acquis réalisés par l'Algérie en termes de promotion du sport scolaire, révélant en même temps que la partie algérienne "prévoit la concrétisation des travaux communs et des réalisations avec l'ISF, comme l'a indiqué son premier responsable".

M. Laurent Petrynka a salué les efforts consentis par l'Algérie en matière de développement du sport scolaire, affirmant que sa visite en Algérie lui a permis de constater "à quel point l'Algérie souhaite transposer son modèle du sport scolaire, étant une approche globale prônée par le Président de la République qui va au-delà de l'organisation des compétitions et rencontres sportives, pour constituer un changement qui repose sur des réformes nationales concernant les manuels scolaires et le financement, mais aussi au niveau local à travers la coordination avec les collectivités locales en vue d'édifier les structures sportives et recruter des enseignants spécialisés".

Le président de l'ISF a également évoqué "l'organisation des premiers jeux scolaires africains en Algérie", une démarche "que nous voulons et que nous concrétiserons avec plaisir, tant elle nous offrira l'opportunité de promouvoir nos relations avec l'Algérie aux fins de développer le sport scolaire".