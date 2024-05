Algérie: Propriété intellectuelle - La protection est garante de la croissance et la prospérité de l'innovation

ALGER — La protection de la propriété intellectuelle est garante de la croissance et la prospérité de l'innovation, a indiqué lundi à Alger, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, soulignant que son département ministériel oeuvre à vulgariser et promouvoir la culture de la propriété intellectuelle et l'innovation parmi ses professionnels.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur de la promotion de la production pharmaceutique au ministère, Dr Redha Belkacemi, lors d'une conférence sur la propriété intellectuelle, organisée par la chambre américaine de commerce en Algérie (AmCham), sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Aoun a précisé que son département ministériel "accorde une importance particulière à la question fondamentale liée aux droits de la propriété intellectuelle qui constitue le garant de la croissance et la propriété des activités de recherche et d'innovation".

Cette action, ajoute-t-il, a permis "d'améliorer le niveau de la prise en charge des questions liées à la propriété intellectuelle et de renforcer les capacités des offices nationaux, l'INAPI et l'ONDA, acteurs incontournables de l'écosystème national de l'innovation".

Pour sa part, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin a indiqué que "son pays est témoin et valorise les démarches entreprises par l'Algérie dans le domaine de la protection intellectuelle", assurant de la disponibilité de son pays à coopérer avec l'Algérie dans ce domaine.

Le directeur de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Abdelhafid Belmehdi a, de son côté, mis en avant les efforts déployés dans la protection de la propriété industrielle en tant que branche de la propriété intellectuelle.

Il a dans ce chapitre assuré que l'institution qu'il représente n'a cessé d'évoluer, de s'adapter et d'adhérer aux conventions internationales pour mener à bien sa mission principale de service public, celle liée à la protection de la propriété industrielle et l'accompagnement et la mise à la disposition de l'information et la formation pour mieux protéger la propriété industrielle.

Le même responsable a également mis en avant le rôle des centre d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) au nombre de 128 à l'échelle nationale à travers lesquels l'INAPI oeuvre à accompagner les universités et a protéger leurs projets du plagiat ou du vol scientifique.

Il a également rappelé le lancement récent du projet des CATIs thématiques, avec le premier réseau spécialisé dans le CATI Eco, en coordination avec l'Université Constantine 3 et prochainement le CATI Pharma regroupant le secteur de la pharmacologie.

Cette rencontre qui a vu la participation des professionnels de la santé et plusieurs autres responsables d'institutions publiques concernées par la protection de la propriété intellectuelle a été marquée par un riche débat sur ce thème.