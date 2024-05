Madagascar: Appel à manifestation d'intérêt - Fonds des pionniers de la créativité 2024 (CPF)

La créativité au service du changement social

La Fondation Moleskine invite encore les organisations créatives et culturelles du monde entier à soumettre une manifestation d'intérêt pour le Creativity Pioneers Fund (CPF) cette année.

Ce fonds a été lancé par la Fondation Moleskine en 2021 pour fournir un financement flexible sous forme de subvention aux organisations créatives et culturelles afin de les aider à maintenir leurs fonctions et programmes essentiels.

Il vise à renforcer le rôle essentiel de la créativité dans l'impact social, et souhaite fournir une infrastructure continue pour construire une plate-forme qui offrira aux organisations un accès à des financements supplémentaires, des opportunités de renforcement de capacité et de partenariats dans le domaine de la créativité pour le changement social. Le financement sans restriction de 5 000 € mis à disposition des organisations qui sauront démontrer comment elles placent la créativité au centre de leur mission et de leurs programmes ne sera donc qu'un point de départ pour un système de collaboration plus étendu.

L'appel à projets est destiné aux organisations à but non lucratif légalement enregistrées et opérant dans les pays où elles exercent, sans limitation d'origine géographique. La priorité sera accordée aux organisations qui concentrent leur travail sur des communautés défavorisées et/ou marginalisées et qui travaillent principalement avec des jeunes (16 à 27 ans).

Le processus de candidature adopte une approche inclusive. Les candidats sont invités à décrire leur organisation dans son ensemble, en partageant les motivations qui alimentent leur intérêt à participer à cette aventure, plutôt que de soumettre une proposition de projet.

Les candidats intéressés devront soumettre leur manifestation d'intérêt avant le 27 mai prochain. Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de Creativity Pionners Fund ou sur celui de la fondation Moleskine.