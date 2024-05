Madagascar: Toliara - Les vols annulés affectent le tourisme

Rien que le week-end dernier, quatre destinations touristiques ont été touchées par des annulations de vols. La perspective d'une affluence de touristes pour la haute saison est compromise.

Il n'y a qu'un seul appareil pour assurer les vols internes. Depuis une dizaine de jours, Tsaradia n'utilise qu'un seul avion pour desservir les grandes villes du pays. Les destinations Toliara, Tolagnaro, Sainte-Marie et Toamasina ont enregistré des annulations de vols au départ comme au retour vers Antananarivo.

De nombreux passagers ont été pris au dépourvu. Et ce n'est pas tout, les tours opérateurs organisant des circuits pour les touristes, notamment étrangers, se retrouvent dans une situation difficile. « Nous avons établi des plannings bien ficelés avec nos clients européens, japonais et américains depuis trois voire six mois. La boucle Sud au départ de la capitale en car, continue sur la RN7, sur les visites du parc national d'Isalo et se termine à Mangily, Toliara. Ils sont censés revenir en avion de Toliara vers Antananarivo. Nous ne sommes avertis de l'annulation des vols vers Antananarivo qu'une fois nos clients à l'aéroport d'Andranomena, Toliara», témoigne un responsable d'un tour opérateur.

Les tours opérateurs, dans la plupart des cas, assurent les vols de retour vers Antananarivo de leurs clients. « Nous sommes ainsi obligés de les renvoyer en car mais beaucoup d'entre eux ratent leur départ vers leur pays. Et c'est un grand problème pour nous », poursuit la source. Sous la pression des clients, les tours opérateurs sont contraints de prendre en charge le séjour de leurs clients jusqu'à ce qu'ils obtiennent des places pour leur retour. « Il n'y a aucun bénéfice pour nous. Pas plus tard que samedi dernier, un groupe de vingt personnes n'a pu rentrer à temps », se désole la source.

Inquiétude

Les touristes sont contraints de refaire 960 km depuis Toliara, entre autres, avec le mauvais état de la RN7. D'autres sont coincés et attendent qu'il y ait un prochain vol, pas toujours assuré, comme c'est le cas pour Sainte-Marie. « Je crains que la haute saison qui débute ne soit compromise. L'annulation des vols domestiques perturbe totalement les plans des touristes et des opérateurs. C'est vraiment contraignant et cela donne une image négative du tourisme à Madagascar », réagit une source auprès du Syndicat professionnel du Tourisme à Madagascar, contactée par téléphone.

Le syndicat en appelle aux autorités et au gouvernement dans son ensemble afin de trouver rapidement des solutions aux problèmes de la compagnie aérienne. « Nous demandons aux autorités à tous les échelons de prendre en compte les conséquences des vols annulés, du mauvais état des routes nationales et du coût trop élevé des billets », souligne le syndicat. Ce dernier propose l'ouverture des aéroports régionaux à l'international. Depuis la suspension des vols La Réunion-Tolagnaro-Toliara par la compagnie Corsair, les passagers habitués n'ont d'autre choix que de prendre des taxis-brousse vers Antananarivo pour rejoindre l'île soeur. Une situation qui profite notamment à la coopérative Cotisse, qui dispose de véhicules confortables pour relier Toliara à Antananarivo. Près de cent passagers par jour font le va-et-vient entre ces deux destinations par Cotisse. Une soixantaine de passagers à destination ou de retour de Mahajanga sont également transportés par Cotisse quotidiennement.